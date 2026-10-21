Đồng Nai: Điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư Hàn Quốc

Trải qua hàng chục năm gắn bó, Đồng Nai vẫn là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc. Tại buổi gặp với lãnh đạo Thành ủy mới đây, nhiều DN Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo trong quá trình tìm hiểu, đầu tư tại Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng (thứ 3, từ trái qua) thăm nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam tại Khu công nghiệp Thạnh Phú (phường Tân Triều).

Ðiểm đến của những doanh nghiệp lớn

Theo nhận định của lãnh đạo thành phố, hoạt động đầu tư của các DN Hàn Quốc tại Đồng Nai đã đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của địa phương. Nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã và đang chọn Đồng Nai làm điểm đến để phát triển hoạt động kinh doanh như: Hyosung, Lotte, Posco, Daewo E&C, CJ…

Là một trong những DN Hàn Quốc đầu tư tại Đồng Nai gần 20 năm, đến nay, Tập đoàn Hyosung có vốn đầu tư lớn nhất với 2,2 tỷ USD và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Ông Bae In Han, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai chia sẻ: Hyosung hiện hoạt động trong các lĩnh vực như: vật liệu da, lốp xe, sợi công nghiệp, túi khí ô tô và sợi carbon. Năm 2007, Hyosung chính thức thành lập nhà máy sản xuất đầu tiên tại Đồng Nai. Sau đó, tập đoàn mở rộng đầu tư sang các tỉnh, thành phố và từng bước phát triển ở Việt Nam trở thành “cứ điểm” sản xuất toàn cầu trọng yếu của Hyosung.

Trong quá trình hoạt động, DN khó tránh khỏi những khó khăn về quy trình, thủ tục cũng như những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi khi gặp khó khăn, chính quyền thành phố luôn lắng nghe, cùng DN tìm kiếm giải pháp thông qua trao đổi, đối thoại. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cấp lãnh đạo, Hyosung duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, liên tục mở rộng đầu tư tại Đồng Nai và đạt được những thành công đáng kể.

Thời gian tới, Hyosung dự kiến tiếp tục mở rộng đầu tư tại Đồng Nai trong các lĩnh vực kinh doanh hiện có; đồng thời tích cực nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực khác như: năng lượng, trung tâm dữ liệu, phát triển đô thị… Hyosung mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện để có cơ hội đầu tư tại thành phố.

Bên cạnh các dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, DN Hàn Quốc còn đầu tư vào logistics, dịch vụ giải trí, phát triển đô thị…

Hàn Quốc hiện là quốc gia có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với gần 10,6 ngàn dự án, tổng vốn đăng ký gần 103 tỷ USD, đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Hàn Quốc và Việt Nam hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lần đầu vượt mốc 100 tỷ USD vào cuối năm 2026 và đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Ông Park Se Il, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam (gọi tắt Lotte) chia sẻ: Tháng 5-2026, Lotte đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm logistics mới tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 với tổng vốn đầu tư khoảng 34 triệu USD, sức chứa khoảng 30 ngàn pallet (tấm kê hàng hóa). Trung tâm được trang bị hệ thống kho bảo quản ở nhiệt độ thường, kho mát và kho đông lạnh.

Thời gian tới, Lotte mong muốn phát triển trung tâm này thành đầu mối xuất khẩu nông sản, thủy sản của Đồng Nai ra thị trường thế giới. Lotte mong lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành liên quan quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ Lotte nói riêng, các DN Hàn Quốc có nhu cầu đầu tư vào Đồng Nai nói chung. Lotte cam kết trở thành đối tác tin cậy, luôn đồng hành cùng thành phố.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Daewoo E&C là một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị; đồng thời được đánh giá là một trong những DN kiểu mẫu thành công trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trong hơn 30 năm đầu tư tại Việt Nam, tập đoàn đã triển khai hàng loạt dự án trọng điểm với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 4 tỷ USD.

Sản xuất giày tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (Khu công nghiệp Thạnh Phú, phường Tân Triều).

Chia sẻ về mối quan tâm đối với thành phố, ông Jung Chulki, Tổng Giám đốc Tập đoàn Daewoo E&C cho hay: Năng lực cạnh tranh của Daewoo E&C không dừng ở thi công mà còn thể hiện ở khả năng phát triển đô thị toàn diện, từ lập quy hoạch, huy động vốn, thu hút các tập đoàn toàn cầu đến vận hành đô thị.

Tại khu vực Nhơn Trạch, Daewoo E&C đang triển khai dự án khu đô thị Fores Centerm quy mô hơn 55ha. Đây là khu đô thị thông minh, thân thiện với môi trường có tổng mức đầu tư khoảng 630 triệu USD. Tại đây, Daewoo E&C sẽ thu hút phát triển các trung tâm thương mại, trường quốc tế; đồng thời cung ứng hơn 800 căn nhà ở xã hội chất lượng cao cùng 2,2 ngàn căn hộ cao cấp, góp phần hình thành trung tâm đô thị mới của Đồng Nai.

Để dự án trở thành động lực phát triển cho khu vực Nhơn Trạch, Daewoo E&C mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực về thủ tục hành chính từ các cấp lãnh đạo thành phố, qua đó sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý còn lại. Daewoo E&C cam kết tuân thủ các quy định pháp luật, nỗ lực đưa dự án trở thành hình mẫu tiêu biểu trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và các DN tiêu biểu của Hàn Quốc, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhận định: Nhiều DN, tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã có mối quan hệ và sự gắn bó sâu sắc với Đồng Nai trong nhiều năm qua. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao việc các DN chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Việt Nam và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng biển Phước An và hệ thống đường cao tốc. Đây là lợi thế lớn để thu hút đầu tư, nhất là DN Hàn Quốc.

Cùng với hạ tầng giao thông, Đồng Nai có nhiều khu công nghiệp sẵn sàng đón các nhà đầu tư như: Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn… Thành phố mong muốn thu hút DN Hàn Quốc đầu tư vào các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức khẳng định: Các kiến nghị DN gửi đến lãnh đạo thành phố sẽ được ghi nhận, hỗ trợ trong quá trình đầu tư. DN có thể gửi kiến nghị đến lãnh đạo thành phố thông qua đầu mối là Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của ban sẽ được xử lý ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được chuyển đến lãnh đạo thành phố để kịp thời giải quyết.