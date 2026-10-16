Đồng Nai: Đèn tín hiệu nút giao Sơn Tiên trên QL51 được điều chỉnh

Ngày 16/10, theo tin từ Công an TP Đồng Nai, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai) đã phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát và điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao Sơn Tiên, Km04+700 trên QL51, nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn.

Hiện nay đèn tín hiệu ở nút giao Sơn Tiên đã phủ hợp với biển báo và vạch kẻ đường giúp việc lưu thông trên QL51 thuận lợi hơn.

Trước đó, hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao này thường xuyên xảy ra tình trạng không hiển thị thời gian đếm ngược, đèn nhấp nháy liên tục. Ngoài ra vạch kẻ đường và tín hiệu trên đèn không trùng khớp dẫn đến khó quan sát, xác định thời điểm chuyển tín hiệu để di chuyển an toàn.

Qua công tác nắm tình hình trên tuyến, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan đã phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, khắc phục những bất cập. Một số thiết bị được bổ sung, thay thế nhằm tăng khả năng điều chỉnh linh hoạt, đáp ứng yêu cầu tổ chức giao thông. Sau khi xử lý, tình hình lưu thông qua nút giao cơ bản ổn định.

Ghi nhận những thay đổi tại nút giao Sơn Tiên, nhiều người tham gia giao thông cho rằng việc điều chỉnh tín hiệu đèn đã giúp họ yên tâm hơn khi di chuyển qua khu vực, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên QL51 lớn, các dòng xe thường xuyên giao cắt, xung đột.

Toàn cảnh nút giao Sơn Tiên.

Anh Nguyễn Quốc Phi, tài xế thường xuyên qua khu vực cho biết, phương án điều chỉnh mới hợp lý hơn so với trước đây. Theo anh, những người thường xuyên đi qua đây có thể đã quen với tình trạng cũ, nhưng với người ít lưu thông, việc đèn tín hiệu và biển báo chưa đồng bộ từng khiến họ lúng túng, dè chừng khi qua nút giao.

"Đi quen chỗ này thì không sao, nhưng người ít đi qua sẽ thấy sợ vì đèn tín hiệu, báo hướng đi thẳng, rẽ và vạch kẻ chưa khớp với nhau. Giờ điều chỉnh như vậy là hợp lý hơn nhiều", anh Phi chia sẻ.

Bên cạnh những chuyển biến tại nút giao Sơn Tiên, một số tài xế cũng kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hệ thống đèn tín hiệu tại ngã tư Vũng Tàu, hướng từ cầu Đồng Nai về Trảng Bom. Theo phản ánh, thời gian đèn xanh dành cho làn xe hai bánh còn ngắn, trong khi các dòng phương tiện di chuyển theo hai hướng vuông góc có nguy cơ giao cắt, tiềm ẩn mất an toàn.