Đồng Nai đề xuất ưu tiên nhà ở xã hội cho người có từ 2 con

Theo UBND TP Đồng Nai, việc lấy ý kiến đối với dự thảo được thực hiện từ nay đến ngày 26/9. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH.

Giai đoạn 2021-2030, TP Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 67.000 căn NƠXH.

Ngoài các nhóm đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH theo quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở, dự thảo đề xuất bổ sung người có từ 2 con đẻ trở lên vào nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Đề xuất này dự kiến áp dụng đối với cả ba hình thức gồm mua, thuê và thuê mua NƠXH.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận NƠXH đối với các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên. Hệ số điều chỉnh mức thu nhập theo quy định chung là 1,15. Riêng trường hợp hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên, hệ số điều chỉnh mức thu nhập được đề xuất áp dụng ở mức 1,195.

Các trường hợp này đồng thời được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc căn hộ có từ 2 phòng ngủ trở lên nếu tại dự án NƠXH có loại căn hộ phù hợp.

Theo Sở Xây dựng, việc sửa đổi, bổ sung các quy định được TP Đồng Nai thực hiện nhằm cụ thể hóa những quy định mới của Luật Nhà ở, Luật Dân số và các quy định của Chính phủ liên quan đến phát triển, quản lý NƠXH; đồng thời tạo điều kiện để các gia đình đông con, có nhiều người phụ thuộc tăng khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp.

Thời gian qua, công tác phát triển nhà ở xã hội được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. TP Đồng Nai tập trung thúc đẩy phát triển nhiều loại hình nhà ở phục vụ các nhóm đối tượng có nhu cầu, gồm NƠXH để bán, NƠXH cho thuê, nhà lưu trú công nhân và nhà công vụ dành cho lực lượng vũ trang.

Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho người dân, công nhân và người lao động trong bối cảnh quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp tại địa phương tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Giai đoạn 2021-2030, TP Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 67.000 căn NƠXH, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, nhất là đối với người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Việc xây dựng quy định riêng về tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện tiếp cận NƠXH được kỳ vọng góp phần hoàn thiện cơ chế thực hiện chính sách trên địa bàn, mở rộng cơ hội an cư cho những hộ gia đình có nhu cầu thực tế và đáp ứng đủ điều kiện, đồng thời cũng phải bảo đảm không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách nhà ở xã hội.