Đồng Nai đề xuất hỗ trợ kinh phí chăm sóc răng miệng dự phòng cho trẻ

Nhân viên y tế thực hiện chăm sóc, dự phòng bệnh lý răng miệng cho học sinh Trường tiểu học Biên Hòa, TP Đồng Nai (ảnh minh họa).

Theo đó, Sở Y tế TP Đồng Nai vừa công bố hồ sơ lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí về chăm sóc, điều trị dự phòng răng miệng cho trẻ em từ 6 tuổi đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Việc lấy ý kiến được thực hiện theo Công văn số 8135/SYT-NV của Sở Y tế. Thời gian tiếp nhận ý kiến từ ngày 18/10 đến hết ngày 27/10/2026.

Nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí chăm sóc, điều trị dự phòng răng miệng định kỳ cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố.

Đây là nhóm trẻ đang trong giai đoạn phát triển răng hỗn hợp, khi răng sữa dần được thay thế bằng răng vĩnh viễn. Việc chăm sóc, dự phòng các bệnh lý răng miệng trong giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe của trẻ.

Theo thông tin công bố, hồ sơ lấy ý kiến gồm công văn của Sở Y tế, dự thảo tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí chăm sóc, điều trị dự phòng răng miệng cho trẻ em giai đoạn 2026 - 2030.

Dự thảo đang được lấy ý kiến trước khi tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Việc hoàn thiện và xem xét thông qua chính sách này sẽ là cơ sở để xác định cụ thể phạm vi hỗ trợ, phương thức triển khai và nguồn kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.