Đồng Nai đề xuất dành 3,5 ngàn căn nhà ở xã hội cho thuê

Dự án chung cư nhà ở xã hội tại phường Phước Tân quy mô gần 1,2 ngàn căn hộ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo Sở Xây dựng, việc rà soát, đề xuất điều chỉnh được thực hiện theo Công văn số 13856/BXD-QLN ngày 28-8-2026 của Bộ Xây dựng về rà soát chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng nhà ở cho thuê, giảm nhà ở xã hội để bán.

Qua rà soát, Sở Xây dựng kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 đã được Chính phủ giao cho địa phương.

Theo phương án được đề nghị điều chỉnh, tổng chỉ tiêu nhà ở xã hội của thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 vẫn là hơn 60 ngàn căn, trong đó nhà ở xã hội để bán là hơn 56,5 ngàn căn, nhà ở cho thuê là 3,5 ngàn căn. So với chỉ tiêu tại dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 đang hoàn thiện, phương án này giảm 500 căn nhà ở xã hội để bán và tăng 500 căn nhà ở cho thuê.

Người dân làm thủ tục mua nhà ở xã hội tại dự án trên địa bàn phường Long Hưng. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng trong báo cáo của Sở Xây dựng, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030 cũng có sự thay đổi. Năm 2026 dự kiến hoàn thành 2 ngàn căn, năm 2027 là 3 ngàn căn, năm 2028 là 5 ngàn căn, năm 2029 là 10 ngàn căn và năm 2030 là hơn 40 ngàn căn.

Theo Sở Xây dựng, các chỉ tiêu kiến nghị điều chỉnh này được xây dựng trên cơ sở rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ.

Thành phố Đồng Nai là địa phương có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho các đối tượng thuộc diện thu hồi đất để thực hiện các dự án. Thời gian qua, thành phố đã có nhiều chỉ đạo, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển các loại hình nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, nhất là người lao động, người có thu nhập thấp và các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở.

Việc điều chỉnh chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 sẽ phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đồng thời tăng thêm nguồn cung nhà ở cho thuê, tạo thêm lựa chọn về chỗ ở cho người dân trên địa bàn.