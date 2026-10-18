Sở Công Thương thành phố Đồng Nai đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) trên địa bàn. Hồ sơ được công bố trên Cổng thông tin điện tử thành phố ngày 17/10/2026, với thời hạn góp ý đến hết ngày 27/10/2026.

Theo Công văn số 6045/SCT-QLNL ngày 16/10/2026, dự thảo do Sở Công Thương chủ trì xây dựng, dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp tháng 12/2026.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp tới các hộ gia đình, chung cư, tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng trong khu đô thị thông qua hình thức mua điện tập trung. Đây là nhóm khách hàng hiện gặp khó khăn khi tham gia cơ chế DPPA do không đáp ứng tiêu chí khách hàng sử dụng điện lớn.

Đề xuất cho hộ dân mua điện tập trung, bán điện mặt trời dư trong khu đô thị

Theo dự thảo nghị quyết gồm 5 chương, 16 điều, một trong những nội dung quan trọng là mở rộng đối tượng tham gia DPPA tại khu đô thị và khu thương mại tự do.

Cụ thể, Điều 4 đề xuất cho phép chủ đầu tư hạ tầng, ban quản lý hoặc đơn vị vận hành khu đô thị tham gia cơ chế DPPA với vai trò đơn vị bán lẻ điện nội khu, mua điện từ đơn vị phát điện để phân phối lại cho khách hàng trong phạm vi khu đô thị.

Các hộ gia đình, chung cư, tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng được tổng hợp nhu cầu sử dụng điện thông qua chủ đầu tư hoặc ban quản lý để tham gia mua điện tập trung.

Theo phương án này, từng khách hàng không bắt buộc phải đáp ứng tiêu chí “khách hàng sử dụng điện lớn” như quy định đối với cơ chế DPPA tại Nghị định số 57/2025/NĐ-CP.

Đồng Nai đề xuất cho hộ dân mua điện trực tiếp qua khu đô thị. Ảnh AI

Bản thuyết minh dự thảo cho rằng việc tổng hợp nhu cầu qua đơn vị đầu mối sẽ tạo điều kiện để nhóm khách hàng sử dụng điện quy mô nhỏ tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời không làm thay đổi điều kiện áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện lớn theo quy định hiện hành.

Một điểm đáng chú ý khác là đề xuất cho phép các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo phân tán, gồm điện mặt trời mái nhà và điện mặt trời tại chỗ lắp đặt trong khu đô thị, bán điện dư cho khách hàng khác trong cùng khu thông qua lưới điện nội bộ.

Tuy nhiên, lượng điện dư được phép bán vẫn phải tuân thủ giới hạn theo Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, không phải được bán không hạn chế.

Đối với khu thương mại tự do, dự thảo đề xuất doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng được đóng vai trò bên mua điện đầu mối, ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp hoặc hợp đồng kỳ hạn dạng chênh lệch với đơn vị phát điện, sau đó phân phối cho các doanh nghiệp thành viên.

Dự thảo cũng bổ sung mô hình mua bán điện trực tiếp qua lưới điện phân phối nội khu, bên cạnh hai hình thức qua đường dây kết nối riêng và qua lưới điện quốc gia đã được quy định.

Theo đó, đơn vị phát điện bán điện cho đơn vị bán lẻ nội khu, còn đơn vị này chịu trách nhiệm phân phối tới khách hàng cuối cùng thông qua hệ thống lưới điện do mình đầu tư, quản lý và vận hành.

Giá bán lẻ điện nội khu phải công khai, hợp đồng đề xuất mức tối thiểu 70%

Bên cạnh việc mở rộng đối tượng, dự thảo đưa ra các nguyên tắc về giá điện, hợp đồng và trách nhiệm quản lý đối với mô hình mua bán điện trực tiếp nội khu.

Theo Điều 8, giá điện giữa đơn vị phát điện và đơn vị bán lẻ nội khu do các bên thỏa thuận theo nguyên tắc thị trường, nhưng không thấp hơn chi phí biến đổi hợp lý và không vượt khung giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Đối với khách hàng cuối cùng, dự thảo quy định giá bán lẻ điện nội khu phải được công bố công khai, không vượt quá giá bán lẻ điện bình quân theo khung giá của Nhà nước cộng thêm chi phí quản lý, vận hành lưới điện nội khu hợp lý. Mức giá này dự kiến được Sở Công Thương thẩm định định kỳ.

Đáng chú ý, khoản 3 Điều 8 đề xuất áp dụng nguyên tắc về sản lượng điện hợp đồng tối thiểu và thời hạn thu hồi vốn, viện dẫn Điều 6 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, với mức tối thiểu 70% trong thời hạn tối đa 12 năm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác phù hợp với đặc thù phụ tải khu đô thị.

Đây mới là nội dung được đưa ra lấy ý kiến, chưa phải cam kết mua điện hoặc bảo đảm doanh thu đã có hiệu lực. Phạm vi áp dụng mức sản lượng tối thiểu 70%, cách xác định nghĩa vụ mua điện và các trường hợp được thỏa thuận khác là những vấn đề cần được làm rõ khi hoàn thiện dự thảo.

Về điều kiện kỹ thuật, Điều 6 yêu cầu hệ thống đo đếm điện năng tại từng điểm giao nhận phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Công Thương. Đơn vị bán lẻ nội khu hoặc chủ đầu tư hạ tầng phải đăng ký với Sở Công Thương, đồng thời thông báo bằng văn bản kèm hợp đồng mua bán điện tới công ty điện lực địa bàn và đơn vị vận hành hệ thống điện, thị trường điện.

Đề xuất này đặt ra yêu cầu đối với hạ tầng đo đếm, quản lý dữ liệu tiêu thụ và phân bổ chi phí điện năng, qua đó mở ra khả năng ứng dụng công tơ thông minh và các nền tảng quản lý năng lượng tại khu đô thị.

Dự thảo cũng yêu cầu đơn vị bán lẻ điện nội khu công khai giá bán, cơ chế phân bổ chi phí, không thu thêm khoản phí ngoài quy định và chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quản lý.

Trường hợp hệ thống điện nội khu kết nối với lưới điện quốc gia để bù đắp thiếu hụt hoặc giải tỏa công suất dư, phần sản lượng trao đổi qua điểm đấu nối được đề xuất áp dụng cơ chế giá điện tương ứng, không bù trừ chéo với phần điện mua bán trực tiếp nội khu.

Theo hồ sơ lấy ý kiến, Sở Công Thương Đồng Nai dự kiến tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo và thực hiện thủ tục thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đến ngày 18/10/2026, dự thảo nghị quyết vẫn chưa được thông qua, chưa có số nghị quyết chính thức và ngày có hiệu lực. Vì vậy, các nội dung về mở rộng đối tượng mua điện, giá bán lẻ nội khu và điều kiện hợp đồng hiện mới dừng ở mức đề xuất chính sách.