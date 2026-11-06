Đồng Nai đề xuất chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số từ năm học 2026 - 2027

Học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Đồng Nai.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 7077/SGDĐT-KHTC ngày 4/11/2026, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố từ năm học 2026 - 2027.

Theo dự thảo, học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, cư trú hợp pháp trên địa bàn TP Đồng Nai sẽ thuộc diện được xem xét hỗ trợ. Chính sách dự kiến không áp dụng đối với học sinh đang theo học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị quyết đề xuất hỗ trợ kinh phí học tập 100.000 đồng/học sinh/tháng, ngoài các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, với thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng trong một năm học. Như vậy, mức hỗ trợ kinh phí học tập tối đa theo đề xuất là 900.000 đồng/học sinh/năm học.

Ngoài khoản kinh phí học tập, mỗi học sinh thuộc diện thụ hưởng dự kiến được hỗ trợ một bộ sách giáo khoa theo chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng bộ tài liệu giáo dục địa phương.

Đối với vở viết loại 100 trang, học sinh tiểu học được đề xuất hỗ trợ 20 quyển/năm học; học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được hỗ trợ 24 quyển/năm học. Việc hỗ trợ sách giáo khoa và vở viết có thể thực hiện bằng hiện vật hoặc bằng tiền tương ứng với giá tại thời điểm xét duyệt.

Dự thảo cũng quy định việc hỗ trợ đối với học sinh đang theo học được thực hiện trước ngày khai giảng hằng năm. Riêng học sinh đầu cấp, gồm lớp 1, lớp 6 và lớp 10, việc xét duyệt đủ điều kiện hưởng chính sách được tiến hành trong tháng 9.

Trường hợp gia đình học sinh thoát diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm học thì học sinh vẫn được hưởng đủ 9 tháng hỗ trợ của năm học đó.

Theo dự thảo tờ trình của UBND TP Đồng Nai, kinh phí dự kiến thực hiện chính sách khoảng 2,584 tỉ đồng/năm, được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Việc xây dựng Nghị quyết mới nhằm tiếp tục hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học, đồng thời bảo đảm chính sách được thực hiện thống nhất sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Trước đó, chính sách hỗ trợ nhóm học sinh này đã được triển khai theo các Nghị quyết của địa phương. Việc xây dựng Nghị quyết mới từ năm học 2026 - 2027 được xác định là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và bảo đảm tính liên tục của chính sách.

Theo Công văn số 7077/SGDĐT-KHTC, các cơ quan, đơn vị, địa phương được đề nghị gửi ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận văn bản. Cổng thông tin điện tử TP Đồng Nai công bố thời gian lấy ý kiến từ ngày 5/11 đến hết ngày 14/11/2026.