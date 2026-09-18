Đồng Nai: Đề nghị truy tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở xã Bình Minh

Đối tượng Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CA TPĐN

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (SN 2006, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) từ tháng 2-2026. Đến tháng 7-2026, hai người chia tay. Tối 2-9, sau khi nhậu cùng nhóm bạn, Đức Anh nảy ý định tìm P.A. để trả thù.

Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật và dao Thái Lan rồi nhờ bạn chở đến khu vực nhà P.A.. Tuy nhiên, người bạn can ngăn nên Đức Anh quay về.

Khoảng 0 giờ ngày 3-9, Đức Anh tiếp tục quay lại khu vực này và tìm cách đột nhập nhà P.A. nhưng không được. Sau đó, đối tượng trèo sang nhà anh N.V.Q. ở kế bên.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA TPĐN

Khi bị anh Q. phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công khiến anh Q. bị thương nặng. Tiếp đó, Đức Anh quay vào nhà, chốt cửa và sát hại vợ anh Q. là chị H.T.M. (SN 1990) cùng hai con nhỏ là N.T.H. (SN 2015), N.N.H. (SN 2025) đang ngủ, nhằm bịt đầu mối. Anh Q. bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.

Sau khi gây án, Đức Anh ra mở cửa, bị lực lượng công an bắt giữ. Quá trình điều tra, bị can thừa nhận hành vi phạm tội; các tài liệu, chứng cứ thu thập được phù hợp với lời khai.

Vụ án xảy ra rạng sáng 3-9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, làm 3 người tử vong và 1 người bị thương. Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh về hai tội danh trên.