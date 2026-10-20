Đồng Nai: Đề nghị truy tố các bị can tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Trước đó, tối 23-6 và rạng sáng 24-6-2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính 12 cơ sở lưu trú tại phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp.

Qua kiểm tra các căn nhà trên đường D5, đường Phạm Văn Nghĩa và căn hộ tại chung cư Topaz Twins, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp hoặc chưa được khai báo tạm trú theo quy định.

Những người nước ngoài được phát hiện qua kiểm tra các cơ sở lưu trú. Ảnh: CA TPĐN

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1996, ngụ phường Trấn Biên) cùng Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) tổ chức thuê nhà, căn hộ để bố trí chỗ ở cho người nước ngoài. Linh trực tiếp đứng tên hợp đồng thuê nhà, nhận tiền thuê, thuê người sửa chữa, lắp đặt camera và mua sắm vật dụng sinh hoạt. Một số địa điểm được thuê làm chỗ ở cho nhóm người nước ngoài sang Việt Nam livestream bán hàng.

Ngày 6-7-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Li Kun và Nguyễn Thị Thùy Linh về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; đồng thời ra lệnh tạm giam Li Kun.

Trước đó, ngày 3-7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai khởi tố 3 bị can quốc tịch Trung Quốc gồm Han Xu (sinh năm 1994), Lin Kang Ling (sinh năm 2004) và Song Yue Qi (sinh năm 1989) về tội “Đánh bạc”.

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Những người bị bắt quả tang đánh bạc. Ảnh: CA TPĐN

Trong một vụ án khác, Nguyễn Thị Thùy Linh cùng những người liên quan bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào trạm sạc Tesla giả, chiếm đoạt 1.090,21 USDT, tương đương khoảng 28,3 triệu đồng. Cơ quan công an thu giữ 5 máy vi tính, 11 điện thoại di động và 1 máy tính bảng.