Ngày 25/11, dự án cầu Cát Lái đang được các đơn vị liên quan tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, rà soát nhu cầu tái định cư và hoàn thiện thủ tục. Trong đó, dự án thành phần 1 đã được UBND TP Đồng Nai phê duyệt, tạo cơ sở triển khai tuyến đường kết nối từ cầu Cát Lái đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu Cát Lái được xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ kết nối Đồng Nai với TP.HCM

Theo quyết định phê duyệt, dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư 9.076 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP Đồng Nai, thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2029. Trong đó, chi phí bồi thường, GPMB hơn 4.300 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 3.600 tỷ đồng, phần còn lại dành cho các khoản chi phí liên quan.

Dự án thành phần 1 có điểm đầu kết nối với điểm cuối dự án thành phần 2 (xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức PPP) tại khoảng Km5+150 tuyến chính; điểm cuối tại nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, lý trình Km13+142. Tuyến có chiều dài nghiên cứu khoảng 8km, đi qua địa bàn xã Đại Phước, TP Đồng Nai.

Các hạng mục chính gồm xây dựng tuyến đường kết nối và 6 cầu trên tuyến; nút giao khác mức liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành, nút giao với đường Liên Cảng, đường 25C và các tuyến đường địa phương.

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h. Trong giai đoạn 1, dự án đầu tư hai đường song hành hai bên, mỗi bên có 3 làn xe, nền đường rộng 13,25m.

Đặc biệt tại khu vực trước khi vào cao tốc Bến Lức - Long Thành (khoảng Km12+600), dự án sẽ xây dựng trạm thu phí quy mô 5 làn xe, áp dụng hình thức thu phí không dừng. Đồng thời, đầu tư công trình kiểm soát tải trọng xe kết hợp trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Cùng với đầu tư xây dựng, dự án thực hiện bồi thường, GPMB toàn bộ phạm vi công trình cầu Cát Lái và tuyến đường kết nối đến cao tốc Bến Lức - Long Thành trên địa bàn TP Đồng Nai theo quy hoạch lộ giới hoàn chỉnh rộng 100m. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 126,78ha.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư. Theo Ban QLDA, công tác bồi thường, GPMB và bố trí tái định cư là những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị triển khai dự án.

Tại cuộc họp mới đây với các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Long Thành nhằm thống nhất số liệu GPMB, xác định nhu cầu tái định cư, các đơn vị cho biết dự án đi qua xã Đại Phước, dự kiến ảnh hưởng khoảng 664 hộ dân.

Tuy nhiên, địa phương hiện không còn quỹ đất công để bố trí tái định cư phục vụ dự án cầu Cát Lái và các công trình trọng điểm khác. Trước khó khăn này, Ban QLDA đề nghị xã Đại Phước phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương lân cận tiếp tục rà soát quỹ đất, xác định nhu cầu tái định cư, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ vướng mắc.

Phối cảnh cầu Cát Lái nối Đồng Nai - TP.HCM.

Để bảo đảm tiến độ, Ban QLDA kiến nghị UBND TP Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp triển khai các phần việc liên quan. Đồng thời, xem xét tách tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư.

Sau khi dự án được phê duyệt, Ban QLDA dự kiến phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời hoàn thiện hồ sơ thiết kế trong quý IV/2026. Hiện dự án thành phần 1 chưa triển khai thi công xây dựng.

Đối với dự án thành phần 2 hạng mục đầu tư gồm cầu chính vượt sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía TP.HCM, TP Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Dự án đã được khởi công ngày 29/9/2026. Hiện nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục liên quan đến di dời phà Cát Lái.

Theo phương án đầu tư, toàn bộ dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài khoảng 11,642km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 24.000 tỷ đồng. Công trình kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc xã Đại Phước, TP Đồng Nai.

Cầu Cát Lái được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h. Trong đó, cầu chính vượt sông Đồng Nai được thiết kế dạng cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền 55m, đáp ứng yêu cầu lưu thông của tàu thuyền qua khu vực cảng biển.

Toàn dự án được chia thành hai dự án thành phần để tổ chức triển khai. Trong đó, dự án thành phần 1 sử dụng vốn đầu tư công, thực hiện bồi thường, GPMB và xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Cát Lái đến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án thành phần 2 đầu tư cầu chính vượt sông và cầu dẫn hai đầu cầu theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.