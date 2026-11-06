Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ làm sạch 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Mai Hương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác làm sạch dữ liệu chuyên ngành y tế đạt được một số kết quả tích cực. Trong đó, CSDL cơ sở trợ giúp xã hội đã cập nhật thông tin 20/20 cơ sở, đạt 100%; dữ liệu người khuyết tật có hơn 46,7 ngàn/49,4 ngàn trường hợp được làm sạch; CSDL quản lý trẻ em đã cập nhật, làm sạch và chuẩn hóa hơn 931,4 ngàn/989 ngàn trẻ em, đạt 94,2%. Đối với lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS, tỷ lệ làm sạch dữ liệu trên phần mềm HMED đạt 95%, phần mềm HIV INFO đạt 92%.

Trên lĩnh vực tiêm chủng, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đã làm sạch hơn 1,7 triệu/2,2 triệu đối tượng. Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản có 323/346 tài khoản kết nối, liên thông dữ liệu thành công, đạt 93%; tỷ lệ làm sạch hồ sơ đạt 89%.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như: dữ liệu thiếu thông tin định danh, sai lệch thông tin cá nhân, dữ liệu trùng lặp, chưa đủ điều kiện đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một số lĩnh vực còn gặp vướng mắc về kỹ thuật, kết nối, đồng bộ dữ liệu và quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên các hệ thống thông tin.

Lãnh đạo phòng chuyên môn trực thuộc Sở Y tế báo cáo kết quả làm sạch dữ liệu chuyên ngành. Ảnh: Hạnh Dung

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Mai Hương yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tập trung rà soát toàn diện tiến độ thực hiện từng CSDL; xác định rõ số lượng hồ sơ đã xử lý, số còn tồn đọng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đặc biệt, từng CSDL phải có đầu mối chịu trách nhiệm, bảng tiến độ và danh sách hồ sơ tồn đọng được theo dõi đến khi hoàn thành.

Các đơn vị cần phân công cụ thể người thực hiện, thời hạn hoàn thành; tập trung xử lý những hồ sơ thiếu, sai, chưa khớp thông tin định danh, chưa ký số hoặc chưa phát hành. Đối với những khó khăn vượt thẩm quyền, cần tổng hợp, báo cáo và đề xuất cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Mai Hương cũng yêu cầu đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu còn giá trị quản lý, ưu tiên hồ sơ hiện hành, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.