Đồng Nai: Đẩy nhanh tiến độ 6 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2026

Theo báo cáo của cơ quan Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay 6 xã đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ gửi các sở, ngành thẩm tra. Kết quả, các xã Cẩm Mỹ và Xuân Bắc đã đạt 38/47 nội dung tiêu chí; xã Phú Vinh đạt 37/47 nội dung tiêu chí; các xã Thống Nhất và Xuân Định cùng đạt 36/47 nội dung tiêu chí; xã Định Quán đạt 35/47 nội dung tiêu chí.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Đoàn

Đến nay, 11/16 sở, ngành được giao phụ trách các tiêu chí đã hoàn thành thẩm tra và đánh giá đạt. Các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện những nội dung còn lại, trong đó tập trung vào các tiêu chí về thu nhập, an ninh trật tự, hệ thống camera AI, y tế và xử lý nước thải.

Cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí, cả 6 xã đã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân. Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến được hoàn thành trong tháng 10; hồ sơ của các xã phải gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20-10.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thị Ánh Tuyết báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 6 xã phấn đấu về đích năm 2026. Ảnh: Văn Đoàn

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Ảnh: Văn Đoàn

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch, chủ động đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, bảo đảm đúng yêu cầu và thời gian.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Văn Đoàn

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời xử lý các điểm nghẽn trong quá trình hoàn thiện tiêu chí và hồ sơ. Qua đó, phấn đấu hoàn thành các nội dung theo lộ trình, bảo đảm tiến độ công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026.