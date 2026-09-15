Đồng Nai đẩy nhanh GPMB đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và thành phố Amata Long Thành

Theo ghi nhận của PV, những ngày này, công tác GPMB tại Đồng Nai đang được các địa phương tập trung triển khai, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án giao thông, đô thị quy mô lớn.

Trong đó, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài khoảng 15km nối QL51 - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và dự án Thành phố Amata Long Thành đang được các đơn vị tăng tốc thực hiện các phần việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Hiện tại, dự án đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đang được đẩy mạnh công tác GPMB phục vụ thi công.

Tại xã An Phước, đoạn đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đi qua địa bàn có chiều dài khoảng 6,9km, diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 38ha, với khoảng 150 trường hợp bị ảnh hưởng.

Theo UBND xã An Phước, sau hơn 4 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 100% trường hợp. Đến nay, người dân đã bàn giao mặt bằng đạt hơn 80% tổng diện tích cần thu hồi, tạo điều kiện để dự án có thể triển khai các bước tiếp theo.

Theo ông Đoàn Minh Trí, Chủ tịch UBND xã An Phước, để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình GPMB, địa phương đã thành lập 2 tổ vận động do Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm tổ trưởng.

Các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đồng thời tuyên truyền, giải thích chính sách và phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Trong đó, các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và những quyền lợi liên quan được tập trung thông tin để người dân hiểu rõ trước khi thực hiện bàn giao mặt bằng.

Đối với những trường hợp chưa đồng thuận, xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại và phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể. Mục tiêu là bảo đảm tiến độ dự án nhưng đồng thời phải thực hiện đầy đủ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất bị thu hồi.

Một góc đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh qua phường Long Hưng.

Tương tự với phường Long Hưng, chính quyền địa phương cũng xác định Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những dự án có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, từng bước hình thành không gian đô thị đồng bộ, hiện đại, phát huy lợi thế cảnh quan và vị trí ven sông.

UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác về quy hoạch, chủ trương đầu tư, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giúp người dân có đầy đủ thông tin, hạn chế bị tác động bởi những thông tin thiếu cơ sở.

Với các trường hợp chưa đồng thuận GPMB, địa phương xác định phương châm là "tăng đối thoại, giảm khiếu nại", tiếp tục vận động, giải thích chính sách và xử lý từng trường hợp cụ thể.

Đối với những trường hợp đã được thực hiện đầy đủ các quy định nhưng vẫn cố tình không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Không chỉ tại An Phước và Long Hưng, tại phường Tam Phước nơi có đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đi qua cũng đang tập trung thực hiện GPMB nhưng do diện tích ít nên công tác này được triển khai nhanh.

Theo cơ quan chức năng, giá đất nông nghiệp bình quân tại phường Long Hưng, phường Tam Phước và xã An Phước khoảng 3 tỷ đồng/ha.

Bên cạnh khoản bồi thường về đất, những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định còn được xem xét các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và các chính sách liên quan khác.

Các hộ dân đủ điều kiện và chấp hành bàn giao mặt bằng cũng được xem xét chính sách thưởng di dời theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc công khai chính sách, phương án bồi thường và các khoản hỗ trợ được xem là cơ sở quan trọng để tạo sự đồng thuận, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Dự án qua phường Tam Phước diện tích ít nên công tác GPMB cũng thuận lợi hơn.

Cùng với Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, công tác chuẩn bị GPMB dự án Thành phố Amata Long Thành cũng đang được TP Đồng Nai thúc đẩy. Dự án Thành phố Amata Long Thành có quy mô hơn 720ha.

Mới đây vào ngày 14/9, UBND TP Đồng Nai ban hành quyết định về việc cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án tại xã An Phước, do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị Long Thành Riverside làm nhà đầu tư.

Để chuẩn bị cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên đã làm việc với các sở, ngành và UBND xã An Phước.

Lãnh đạo TP Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành và địa phương xây dựng đường găng tiến độ đối với từng nhiệm vụ được giao, xác định rõ thời gian hoàn thành và đầu mối chịu trách nhiệm.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động chuẩn bị nhân sự, thành lập các tổ chuyên môn, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai đồng bộ các phần việc liên quan đến dự án, nhất là thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Riêng UBND xã An Phước được yêu cầu khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức hội nghị công khai thông tin về dự án, đồng thời thông tin hệ số điều chỉnh giá đất đến các hộ dân bị ảnh hưởng.