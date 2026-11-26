Ngày 26/11, các đơn vị liên quan đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, rà soát nhu cầu tái định cư và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cầu Cát Lái. Trong đó, dự án thành phần 1 đã được UBND TP Đồng Nai phê duyệt, tạo cơ sở triển khai tuyến đường kết nối từ cầu Cát Lái đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo quyết định phê duyệt, dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư 9.076 tỷ đồng từ ngân sách TP Đồng Nai, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 4.300 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 3.600 tỷ đồng, phần còn lại dành cho các khoản chi phí liên quan.

Dự án có điểm đầu kết nối với điểm cuối dự án thành phần 2 (xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư - PPP) tại khoảng Km5+150 tuyến chính; điểm cuối tại nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, lý trình Km13+142. Tuyến dài khoảng 8km, đi qua địa bàn xã Đại Phước, TP Đồng Nai.

Các hạng mục chính gồm tuyến đường kết nối, 6 cầu trên tuyến, nút giao khác mức liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành và các nút giao với đường Liên Cảng, đường 25C cùng hệ thống đường địa phương.

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80km/h. Trong giai đoạn 1, dự án đầu tư hai đường song hành, mỗi bên 3 làn xe, nền đường rộng 13,25m.

Tại khu vực trước khi vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, khoảng Km12+600, dự án bố trí trạm thu phí quy mô 5 làn xe, áp dụng công nghệ thu phí không dừng. Đồng thời, đầu tư hệ thống kiểm soát tải trọng phương tiện kết hợp trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Cùng với xây dựng tuyến đường, dự án thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ phạm vi cầu Cát Lái và tuyến đường kết nối đến cao tốc Bến Lức - Long Thành trên địa bàn TP Đồng Nai, theo quy hoạch lộ giới hoàn chỉnh rộng 100m. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 126,78ha.

Phối cảnh cầu Cát Lái. Ảnh: ST

Khoảng 664 hộ dân bị ảnh hưởng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 1. Theo đơn vị này, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư là những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ triển khai dự án.

Tại cuộc họp mới đây với các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Long Thành nhằm thống nhất số liệu giải phóng mặt bằng, xác định nhu cầu tái định cư, các đơn vị cho biết dự án đi qua xã Đại Phước, dự kiến ảnh hưởng khoảng 664 hộ dân.

Tuy nhiên, địa phương hiện không còn quỹ đất công để bố trí tái định cư phục vụ dự án cầu Cát Lái và các công trình trọng điểm khác. Đây là một trong những khó khăn cần sớm tháo gỡ để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý dự án đề nghị xã Đại Phước phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương lân cận tiếp tục rà soát quỹ đất, xác định nhu cầu tái định cư, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND TP Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp triển khai các phần việc liên quan. Trong đó, xem xét tách tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư nhằm thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời hoàn tất hồ sơ thiết kế trong quý IV/2026. Đến nay, dự án thành phần 1 chưa triển khai thi công xây dựng.

Tổng vốn hơn 24.000 tỷ đồng

Đối với dự án thành phần 2, gồm cầu chính vượt sông Đồng Nai và cầu dẫn hai đầu cầu phía TP.HCM và TP Đồng Nai, công trình được đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án thành phần này đã được khởi công ngày 29/9/2026. Hiện nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục liên quan đến việc di dời phà Cát Lái để phục vụ triển khai công trình.

Theo phương án đầu tư, toàn bộ dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài khoảng 11,642km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 24.000 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM; điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, TP Đồng Nai.

Công trình được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h. Trong đó, cầu chính vượt sông Đồng Nai có kết cấu cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền 55m, đáp ứng yêu cầu lưu thông của tàu thuyền qua khu vực cảng biển.

Để tổ chức triển khai, toàn bộ dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường kết nối đến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án thành phần 2 đầu tư cầu chính vượt sông và cầu dẫn hai đầu cầu theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Khi hoàn thành, cầu Cát Lái sẽ hình thành tuyến giao thông kết nối trực tiếp giữa TP.HCM và Đồng Nai, góp phần giảm áp lực cho phà Cát Lái, tăng khả năng kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành và mạng lưới giao thông khu vực.