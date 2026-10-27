Đồng Nai đẩy nhanh 3 dự án đường kết nối sân bay Long Thành

Các dự án đường ĐT đang được thành phố Đồng Nai dốc sức đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ba dự án trọng điểm về giao thông kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ là: Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, cùng hai tuyến mới ĐT.770B và ĐT.773.

Đây là ba tuyến đường quan trọng kết nối trực tiếp các Quốc lộ 1, 51, 56 với sân bay Long Thành và đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác trong thành phố Đồng Nai.

Ba dự án trên có tổng chiều dài hơn 111km, với tổng mức đầu tư gần 12 nghìn tỷ đồng. Ngay sau khi khởi công vào tháng 7 vừa qua, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thi công ở những đoạn đã có mặt bằng; đồng thời làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tổ chức thi công.

Đến nay, với Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, các nhà thầu đang triển khai 6 mũi thi công để thực hiện công tác dọn dẹp mặt bằng và cào bóc hữu cơ, đắp nền; thi công hệ thống thoát nước; thi công cọc thử cầu vượt đường sắt.

Khó khăn hiện nay là mặt bằng nhận da beo, không liền khoảnh, chưa bảo đảm tiếp cận triển khai thi công. Trong đó, đoạn từ Km3+200-Km3+900 còn diện tích 3,6ha chưa cắt cây cao-su.

Ba dự án đường ĐT có tổng chiều dài hơn 111km, với tổng mức đầu tư gần 12 nghìn tỷ đồng. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đối với Dự án xây dựng đường ĐT.770B, các nhà thầu đang triển khai thi công trên toàn tuyến với tổng số 22 mũi thi công, gồm 16 mũi thi công đường và 6 mũi thi công cầu. Cũng như dự án ĐT.769 do mặt bằng được bàn giao chưa liên tục, tình trạng da beo, không có đường tiếp cận do đó nhà thầu chưa đủ điều kiện để triển khai thi công đồng bộ các hạng mục theo kế hoạch.

Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.773 đang triển khai 1 gói thầu xây lắp số 9. Về tiến độ giải phóng mặt bằng, đến nay chủ đầu tư đã nhận bàn giao hơn 78%.

Đối với cả ba dự án trọng điểm trên, đến nay chủ đầu tư đều chưa nhận toàn bộ mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết, cùng với đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công, sẽ tiếp tục cùng các sở, ngành, địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên.

Theo kế hoạch đường ĐT.769 hoàn thành năm 2027, còn 2 tuyến ĐT.770B và ĐT.773 sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai nhận định, sau khi đưa vào khai thác, ba tuyến đường sẽ hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối sân bay Long Thành với các tuyến quốc lộ, vành đai và các tuyến cao tốc trong khu vực. Qua đó, góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển.

Việc sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026, cùng với hệ thống các tuyến cao tốc, đường Vành đai 3, Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành một không gian phát triển mới với khả năng kết nối mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư, phát triển đô thị công nghiệp, thương mại dịch vụ và logistics cho thành phố Đồng Nai và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.