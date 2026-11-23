Loạt dự án hạ tầng kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Đồng Nai, trong tháng 11/2026, đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, các công trình, dự án trọng điểm và tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà ở xã hội.

Đối với các công trình, dự án trọng điểm, Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức giao ban định kỳ, rà soát và tháo gỡ những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và năng lực triển khai.

Trong đó, các dự án được tập trung đôn đốc tiến độ gồm Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 25C và đường trục trung tâm Biên Hòa.

Bên cạnh các công trình đang triển khai, Sở Xây dựng đang đôn đốc tiến độ đầu tư các dự án Vành đai 4 TP HCM, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và hệ thống hạ tầng kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là những công trình có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối Đồng Nai với TP HCM và các địa phương trong vùng. Đặc biệt, việc phát triển hạ tầng kết nối sân bay Long Thành được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm khai thác lợi thế từ công trình hàng không quy mô lớn này.

Song song với việc thúc đẩy các dự án, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện danh mục đầu tư công năm 2027 theo hướng có trọng tâm, bảo đảm tính khả thi, ưu tiên các dự án hạ tầng kết nối vùng và phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long

Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, Đồng Nai đang tập trung hoàn thiện các công cụ quy hoạch nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị và khai thác lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp, logistics.

Trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tổng thể thành phố Đồng Nai.

Sở cũng chủ trì xây dựng Chương trình phát triển đô thị, Quy chế quản lý kiến trúc và tổ chức lập các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch xây dựng trên địa bàn, bảo đảm tính thống nhất với định hướng phát triển chung của thành phố.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định Đề án Khu kinh tế đặc biệt Long Thành và Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.

Các đề án này hướng đến khai thác tiềm năng về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, công nghiệp và logistics, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Ở lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026.

Ngoài ra, Sở tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 8/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam trên địa bàn thành phố. Định hướng đặt ra là phát triển ngành vật liệu xây dựng theo hướng đồng bộ, bền vững, đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình, dự án đầu tư.

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, Sở Xây dựng cũng tập trung rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm 2026, xác định những lĩnh vực còn dư địa phát triển, gắn từng nhiệm vụ với tiến độ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của các phòng chuyên môn.

Trước đó, theo số liệu của Bộ Tài chính công bố, tính đến ngày 5/11, cả nước đã giải ngân hơn 717.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong nhóm 10 địa phương có giá trị giải ngân vốn đầu tư công lớn nhất, Đồng Nai đứng thứ 6 với hơn 20.400 tỷ đồng, sau Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Tây Ninh và Hưng Yên.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho Đồng Nai là hơn 27.000 tỷ đồng. Sau khi thực hiện tiết kiệm 5% kế hoạch vốn để bổ sung cho công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo quy định, số vốn địa phương phân bổ cho các dự án còn gần 26.000 tỷ đồng.

Năm 2026, Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.