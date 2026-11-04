Đồng Nai đầu tư kiên cố hóa kênh Suối Nước Trong, giúp tiêu thoát nước lưu vực hơn 6.880ha

Ngày 4/11, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp TP Đồng Nai tổ chức khởi công gói thầu số 12, thi công tuyến T0 và tuyến T2 thuộc dự án kiên cố hóa kênh thoát nước Suối Nước Trong, xã An Phước (Đồng Nai). Công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, từng bước giải quyết tình trạng ngập úng, cải thiện môi trường và điều kiện sống của người dân trong khu vực.

Khởi công gói thầu quan trọng kiên cố hóa tuyến kênh đảm nhiệm tiêu thoát nước cho lưu vực rộng hơn 6.880ha.

Theo đó, gói thầu số 12 có tổng chiều dài tuyến kênh được kiên cố hóa khoảng 2.860m, đảm nhiệm tiêu thoát nước cho lưu vực rộng hơn 6.880ha. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước Suối Nước Trong, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho khu vực xã An Phước và các địa phương lân cận.

Không chỉ tập trung kiên cố hóa lòng kênh, phạm vi gói thầu còn bao gồm nhiều hạng mục công trình phụ trợ, được đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng vận hành, khai thác và duy trì hiệu quả lâu dài. Cụ thể, các hạng mục gồm đường quản lý dọc kênh, cầu dân sinh qua kênh, cống tiêu nước đấu nối vào kênh và cầu thang cứu hộ.

Với tổng kinh phí đầu tư gần 50 tỷ đồng, gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp TP Đồng Nai làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty TNHH Vũ Hiệp và Công ty CP Đầu tư xây dựng Thủy Bộ Sài Gòn đảm nhận thi công. Theo kế hoạch, công trình có thời gian thực hiện khoảng 1 năm.

Theo đơn vị, việc khởi công gói thầu số 12 đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hệ thống kênh thoát nước Suối Nước Trong. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thoát nước ngày càng lớn, việc đầu tư đồng bộ các tuyến kênh, nâng cao năng lực dẫn và tiêu nước được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng ngập úng, nhất là tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dòng chảy mặt.

Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, tuyến kênh được kiên cố hóa sẽ góp phần nâng cao khả năng thu gom, dẫn và tiêu thoát nước cho toàn bộ lưu vực hơn 6.880ha. Qua đó, từng bước giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn xã An Phước và các khu vực lân cận, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Công trình còn có ý nghĩa trong việc kết nối đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả của các tuyến kênh đã được đầu tư kiên cố trong giai đoạn 1. Việc hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng liên thông sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác toàn tuyến, hạn chế tình trạng ách tắc dòng chảy, đồng thời tăng khả năng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.

Bên cạnh hiệu quả tiêu thoát nước, việc kiên cố hóa kênh Suối Nước Trong còn góp phần chống xói mòn, hạn chế sạt lở bờ kênh, bảo đảm an toàn công trình và khu vực dân cư lân cận. Các hạng mục đường quản lý, cầu dân sinh được đầu tư đồng bộ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng công trình, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng thoát nước mà còn hướng đến cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng cho quá trình phát triển đô thị và dân cư tại khu vực xã An Phước một địa phương nằm gần sân bay Long Thành theo hướng đồng bộ, bền vững.