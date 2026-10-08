Đồng Nai đặt mục tiêu 85% hộ dân nông thôn dùng nước đạt chuẩn vào năm 2030

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, giai đoạn này, cùng với việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, trường học và các thiết chế phục vụ dân sinh, TP Đồng Nai đang tiếp tục tập trung đầu tư, nâng chất lượng hạ tầng nông thôn, trong đó nước sạch được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng gắn trực tiếp với sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân.

Đồng Nai hiện nay quan tâm đầu tư nước sạch về vùng nông thôn.

Đồng Nai là một trong những địa phương thuộc tốp đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, hệ thống cấp nước sạch khu vực nông thôn từng bước được đầu tư, mở rộng, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận nguồn nước đạt quy chuẩn.

Theo thống kê, hiện TP Đồng Nai có 139 công trình cấp nước tập trung khu vực nông thôn, với tổng công suất thiết kế hơn 96.000 m3/ngày đêm. Trong số này có 37 công trình sử dụng nguồn nước mặt và 102 công trình khai thác nguồn nước ngầm. Trong đó hiện chỉ có 85 công trình đang hoạt động, với tổng công suất hơn 85.800 m3/ngày đêm. Các công trình còn lại chủ yếu có quy mô nhỏ, được xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay đã hư hỏng, xuống cấp. Do đó việc tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp không đạt hiệu quả kinh tế nên phải ngừng hoạt động.

TP Đồng Nai đã đặt mục tiêu trong năm 2026 nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn lên 81% và đến năm 2030 đạt 85%. Đến tháng 9/2026, tỷ lệ này đã đạt 80,55%, tiệm cận mục tiêu đề ra cho cả năm. Kết quả trên có sự đóng góp đáng kể từ việc các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mới, mở rộng mạng lưới và nâng công suất các nhà máy nước.

Nhiều dự án nước sạch đang lần lượt được triển khai ở Đồng Nai.

Theo ông Hồ Ngọc Long, Phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai, doanh nghiệp hiện cấp nước cho 17 xã khu vực nông thôn và đang thực hiện thủ tục nâng công suất nhiều nhà máy để mở rộng phạm vi phục vụ. Theo ông Long, một trong những khó khăn hiện nay là thủ tục, hồ sơ đầu tư còn phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài. Doanh nghiệp mong muốn được các cơ quan chức năng hỗ trợ tháo gỡ để các dự án sớm được triển khai. Bên cạnh đó, vốn đầu tư cũng là áp lực lớn khi doanh nghiệp chủ yếu phải vay vốn thương mại với lãi suất cao, trong khi các dự án nước sạch nông thôn có thời gian thu hồi vốn dài.

Còn theo bà Phạm Thị Loan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, doanh nghiệp đã mở rộng cung cấp nước đến 6 xã nông thôn. Tuy nhiên, tại một số địa bàn, dù doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống cấp nước nhưng tỷ lệ người dân sử dụng nước máy vẫn thấp. Nhiều hộ dân vẫn duy trì thói quen sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt. Vào mùa mưa, người dân còn tận dụng nước mưa nên lượng nước máy tiêu thụ càng giảm. Điều này khiến hiệu quả khai thác của hệ thống cấp nước chưa tương xứng với chi phí đầu tư. Doanh nghiệp đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng cấp nước đến các xã Phú Nghĩa, Phú Trung, Bình Tân, Đồng Tâm… Đây đều là những địa bàn rộng, địa hình đồi dốc, khiến chi phí đầu tư mạng lưới tăng cao. Trong khi đó, sản lượng nước tiêu thụ thấp, dẫn đến hiệu quả tài chính của dự án bị hạn chế.

Nhiều nhà máy đang cung ứng khối lượng nước sạch lớn phục vụ vùng nông thôn, đô thị.

Ông Đặng Đình Thuần, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai, cho biết nhu cầu sử dụng nước tưới thủy lợi có xu hướng giảm, do đó nguồn nước tại các hồ chứa lớn sẽ được ưu tiên hơn cho mục đích cấp nước thô phục vụ sinh hoạt. Theo ông, trước nhu cầu ngày càng tăng của các nhà máy nước, cần có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là tại những địa bàn có nhu cầu nhưng hiệu quả đầu tư chưa cao.

Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng, để giải quyết bài toán nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng nguồn nước đạt quy chuẩn. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin, công khai chất lượng nguồn nước giếng khoan để người dân có cơ sở đánh giá và thay đổi thói quen sử dụng nước.

Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại buổi làm việc về công tác quản lý, xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Đồng Nai do Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì vào cuối tháng 9. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát toàn diện thực trạng cấp nước sạch nông thôn, xác định rõ những khu vực chưa có công trình, những công trình hoạt động kém hiệu quả cũng như nguyên nhân khiến tỷ lệ người dân sử dụng nước máy còn thấp.

Lãnh đạo TP Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tham mưu thành phố xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào các dự án cấp nước.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên, nước sạch có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân qua nhiều thế hệ. Trong khi một số địa phương vẫn chưa có dự án cấp nước tập trung, người dân phải sử dụng các nguồn nước chưa bảo đảm an toàn, việc nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn là yêu cầu cấp thiết.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực nước sạch nông thôn. Trên cơ sở đó, tham mưu thành phố xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào các dự án cấp nước.

Theo tin từ Sở Xây dựng TP Đồng Nai, giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố sẽ đầu tư, nâng cấp, mở rộng và cải tạo 33 công trình, dự án, hệ thống tuyến ống cấp nước tại các địa phương: Biên Hòa, Bình Long, Bình Phước, Chơn Thành, Đồng Xoài, Hố Nai, Long Bình, Long Hưng, Long Khánh, Minh Hưng… Cùng với đó, thành phố tập trung nâng công suất các nhà máy nước hiện hữu như: Biên Hòa, Thiện Tân, Nhơn Trạch, Long Bình, Thạnh Phú, Tâm - Hưng - Hòa, Gia Tân, Vĩnh An, Phước Long, Đồng Xoài, Chơn Thành, hồ Cầu Mới; đồng thời sửa chữa, cải tạo công trình và mở rộng mạng lưới tuyến ống, từng bước phủ kín các khu vực đô thị, khu dân cư tập trung chưa có nước sạch. Thành phố cũng đẩy nhanh dự án hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2; hoàn thiện thủ tục triển khai các dự án nhà máy nước tại: Hồ Gia Măng, Nha Bích, Xa lộ nước Long Thành, Thanh Bình… nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ đô thị, khu công nghiệp và khu vực đô thị Sân bay Long Thành.