Đồng Nai đào tạo kỹ thuật canh tác sầu riêng thúc đẩy sinh kế bền vững

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân xã Tân Tiến thực hành kỹ năng chăm sóc và quản lý sâu bệnh trên cây sầu riêng trực tiếp tại vườn. (Ảnh: Phương Hằng)

Nhằm trang bị kỹ năng sản xuất cho người dân, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Tiến vừa tổ chức lớp đào tạo kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu riêng cho hơn 50 nông dân tại các thôn Tân Lộc và Tân An.

Thay vì canh tác theo thói quen cũ, bà con được các kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn bài bản quy trình chăm sóc giống sầu riêng Dona giai đoạn kinh doanh, bao gồm các bước: phục hồi sau thu hoạch, quản lý dinh dưỡng, xử lý ra hoa và nuôi dưỡng quả. Đặc biệt, người dân bước đầu làm quen với tư duy sản xuất hiện đại thông qua việc quản lý mã số vùng trồng và ghi chép nhật ký sản xuất.

Khắc phục tình trạng thiếu hụt kiến thức kỹ thuật, lớp tập huấn đi sâu vào kỹ năng nhận diện và xử lý dịch bệnh. Nông dân được hướng dẫn chi tiết cách phòng trừ các bệnh nguy hiểm như chảy mủ thân, vàng lá, thối rễ hay hiện tượng rụng quả non.

Với phương pháp đào tạo nghề gắn liền thực tiễn, phần lý thuyết được kết hợp chặt chẽ cùng thực hành ngay tại vườn. Các kỹ sư và nông dân cùng quan sát, chẩn đoán tình trạng cây trồng, từ đó đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.

Việc đưa các lớp bồi dưỡng kỹ năng nông nghiệp về tận cơ sở không chỉ giúp nông dân hạn chế thiệt hại, giảm chi phí đầu vào mà còn là đòn bẩy quan trọng làm thay đổi tư duy sản xuất manh mún. Khi làm chủ được kỹ thuật canh tác và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, người dân xã Tân Tiến có thêm điểm tựa vững chắc để nâng cao thu nhập, phát triển mô hình kinh tế tự chủ và hướng tới mục tiêu thoát nghèo, làm giàu bền vững trên quê hương./.