Tối 18/11, tại Công viên Quảng trường (phường Tân Triều), TP Đồng Nai đã tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề "Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa". Sự kiện này mở đầu chuỗi 24 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, quảng bá di sản và sản phẩm đặc trưng, diễn ra từ ngày 18 - 24/11 trên địa bàn thành phố.

Chính thức khai mạc tuần Văn hóa - Đại đoàn kết Đồng Nai 2026.

Ngay trong đêm khai mạc, tại sân khấu chính ở Công viên Quảng trường, người dân và du khách được tham quan nhiều không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa đặc sắc. Nổi bật là các khu giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc, nghề dệt thổ cẩm, gốm Biên Hòa, cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Mỗi không gian mang đến những trải nghiệm riêng, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, bản sắc và thành quả lao động sáng tạo của các cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc ca ngợi quê hương Đồng Nai, hành trình hình thành và phát triển vùng đất, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.

Không khí lễ hội cũng được lan tỏa tại các điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng, tạo nên không gian kết nối sôi nổi giữa các địa phương.

Cũng trong thời điểm này, tại phường Trấn Biên cũng diễn ra chuỗi hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa, di sản với các chương trình như triển lãm Không gian văn hóa Trấn Biên, đi bộ "Bước chân kết nối di sản" và hội diễn "Sắc màu văn hóa Trấn Biên".

Người dân tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trang phục đồng bào dân tộc.

Ở khu vực phía Bắc thành phố, các hoạt động chú trọng khai thác bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc. Ở xã Lộc Thành, nhiều chương trình được tổ chức trong khuôn viên Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Bên cạnh nghi thức dâng hương, dâng hoa, địa phương tổ chức trình diễn cồng chiêng, nhảy sạp, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và trưng bày nông sản.

Trong khi đó, xã Phú Riềng tổ chức Đêm hội cồng chiêng - kết nối sắc màu văn hóa, kết hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng, dân vũ và giới thiệu sản phẩm OCOP. Các hoạt động vừa tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, vừa góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Tại phường Phước Long, hội thi trực tuyến thiết kế infographic ứng dụng trí tuệ nhân tạo được tổ chức, tạo thêm hình thức tiếp cận văn hóa trên nền tảng số. Phường Trị An kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP, tổ chức hành trình "địa chỉ đỏ", giáo dục di sản với các gian hàng chuyển đổi số và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ở xã Phú Hòa, không gian đổi mới sáng tạo và các điểm check-in được xây dựng nhằm tăng tính tương tác, trải nghiệm. Xã Tân An tổ chức hội thi ảnh "Tân An trong tôi" và triển lãm ảnh số, góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương qua góc nhìn của người dân.

Video: Toàn cảnh lễ khai mạc Tuần Văn hóa Đồng Nai.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh, Đồng Nai là vùng đất có gần 330 năm hình thành và phát triển, gắn với công cuộc khai phá phương Nam của dân tộc. Từ dấu mốc năm 1698, khi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược phương Nam, lập dinh Trấn Biên, các thế hệ tiền nhân đã không ngừng khai hoang, xây dựng quê hương.

Đồng Nai còn là vùng đất cách mạng kiên trung, ghi dấu những trang sử hào hùng với Phú Riềng Đỏ, Chiến khu Đ, căn cứ Tà Thiết, chiến thắng Phước Long và Xuân Lộc. Trải qua quá trình hình thành, phát triển, nơi đây trở thành vùng đất hội tụ nhiều cộng đồng dân tộc, tôn giáo, giao thoa các dòng chảy văn hóa, hun đúc nên phẩm chất kiên trung, nghĩa tình, hiếu khách của con người Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Út cho rằng, sự phát triển của một thành phố còn thể hiện ở chiều sâu văn hóa.

Theo ông Nguyễn Văn Út, lịch sử tạo nên chiều sâu, văn hóa làm nên bản sắc, thiên nhiên tạo tiềm năng và con người chính là nguồn lực quyết định sức mạnh phát triển của thành phố. Trong đó, đại đoàn kết không chỉ là truyền thống quý báu mà còn là sức mạnh nội sinh, nền tảng để Đồng Nai vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng và kiến tạo tương lai.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết với các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm nghề truyền thống, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch sẽ tạo không gian giao lưu, tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa. Đặc biệt, việc kết nối hai điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài thể hiện sự gắn kết giữa đô thị với nông thôn, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều đại biểu, bà con nhân dân tham dự lễ khai mạc tuần Văn hóa; nhiều nông sản, sản phẩm OCOP cũng được đưa đến sự kiện để người dân có thể tham quan, chiêm ngưỡng...

Với chủ đề "Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa", chương trình thể hiện khát vọng kết nối truyền thống với hiện đại, di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Út cho rằng, sự phát triển của một thành phố không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, hạ tầng hay tốc độ đô thị hóa mà còn thể hiện ở chiều sâu văn hóa, bản sắc con người và sự gắn kết cộng đồng. Vì vậy, tinh thần đại đoàn kết cần tiếp tục được lan tỏa trong từng hành động, việc làm và khu dân cư, góp phần xây dựng TP Đồng Nai văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi người dân được sống, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển.