Đồng Nai có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển vùng lúa năng suất, chất lượng cao nhờ khí hậu nhiệt đới gió mùa ổn định, lượng mưa dồi dào và hệ thống hồ chứa, thủy lợi bảo đảm tưới tiêu chủ động. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Việc xây dựng vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao nhằm bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao thu nhập nông dân, tạo vùng nguyên liệu ổn định cho doanh nghiệp và phù hợp với định hướng tái cơ cấu nông nghiệp bền vững của thành phố.

Đây là mục tiêu của quyết định số 4020/QĐ-UBND phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, địa bàn thành phố có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển vùng lúa năng suất, chất lượng cao nhờ khí hậu nhiệt đới gió mùa ổn định, lượng mưa dồi dào và hệ thống hồ chứa, thủy lợi bảo đảm tưới tiêu chủ động.

Các vùng đất phù sa ven sông và đất trũng đã cải tạo phù hợp cho canh tác lúa ổn định 2-3 vụ/năm. Hiện thành phố có khoảng trên 20.000ha đất lúa với năng suất bình quân đạt khoảng 61,15 tạ/ha; nhiều giống lúa chất lượng cao như: Đài Thơm 8, OM5451, OM18 được sử dụng phổ biến.

Cùng với đó, nông dân trên địa bàn có nhiều kinh nghiệm, đã áp dụng cơ giới hóa và các quy trình kỹ thuật tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; hạ tầng giao thông nông thôn tương đối hoàn chỉnh, thuận lợi cho vận chuyển, tiêu thụ lúa; cùng với hệ thống xay xát, kho chứa đáp ứng nhu cầu thu mua và chế biến.

Bên cạnh, nhu cầu gạo chất lượng cao ngày càng tăng, trong khi thành phố Đồng Nai có lợi thế gần các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố đang định hướng phát triển mạnh nông nghiệp giá trị cao, khuyến khích hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng.

Trong khi đó, sản xuất lúa chất lượng cao trên địa bàn thành phố Đồng Nai hiện vẫn còn phân tán, một số khu vực thiếu thủy lợi đồng bộ và chịu tác động của sâu bệnh, đòi hỏi phải quy hoạch.

Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn thành phố gồm 12 xã với tổng diện tích lúa 3.591ha; trong đó, một số xã có diện tích lúa được quy hoạch năng suất, chất lượng cao lớn như: xã Tân Phú, Xuân Phú, Phú Lâm, Định Quán, Tà Lài… trường thành phố hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện./.