Đồng Nai đang xây dựng hơn 2.300 lô tái định cư tại 2 phường Tam Phước và Phước Tân

Phối cảnh Khu tái định cư hơn 49ha tại phường Phước Tân đang thi công xây dựng. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, khu tái định cư tại phường Tam Phước có diện tích gần 35ha, quy mô 1.280 lô đất. Đến cuối tháng 10-2026, khối lượng thi công hạ tầng của dự án đạt khoảng 54%.

Khu tái định cư hơn 49ha tại phường Phước Tân, khu vực giáp ranh phường Tam Phước có quy mô 1.066 lô đất. Đến cuối tháng 10-2026, khối lượng thi công đạt khoảng 30%. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2027.

Như vậy, cả 2 khu tái định cư đã được triển khai trên thực tế, có mặt bằng và đang thi công, không phải mới dừng ở bước quy hoạch.

Theo phương án đầu tư, cả 2 khu tái định cư được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, với hệ thống giao thông nội khu, cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng, viễn thông, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội như: trường học, công viên, khu vui chơi, nhà văn hóa.

Về chính sách, theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được xem xét bố trí tái định cư bằng hình thức giao đất ở hoặc nhà ở. Trường hợp tiền bồi thường về đất ở thấp hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu, người dân được Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch theo quy định.

Đối với các hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất bị thu hồi, nếu đáp ứng điều kiện luật định, có thể được xem xét giao thêm đất ở tái định cư có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê nhà ở.

Một khu vực trên địa bàn xã An Phước và phường Tam Phước thành phố đang định hướng quy hoạch nhằm khai thác lợi thế sông Đồng Nai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ĐVCC

Theo Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên, quan điểm nhất quán của thành phố là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất phải được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Nguyên tắc là nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ về cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông.

Ngoài đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo quy mô đô thị, thành phố đang triển khai các dự án nhà ở xã hội trong đó có ưu tiên các trường hợp bị thu hồi đất nhưng không đủ điều kiện tái định cư được mua hoặc thuê nhà ở.