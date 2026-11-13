Đồng Nai: Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh hơn 6.500 tỷ đồng mở trục kết nối về cao tốc

Giữa tháng 11, trở lại đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (đường hương lộ 2 nối dài), theo ghi nhận của PV, diện mạo tuyến đường đã có nhiều thay đổi. Tại những khu vực được bàn giao mặt bằng, công tác chuẩn bị thi công đang được triển khai.

Nhiều vị trí được phát quang, dọn dẹp, san gạt, xử lý nền đất; vật tư, thiết bị cũng từng bước được tập kết, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo.

Dự án đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh là công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn của TP Đồng Nai, có điểm đầu kết nối QL51 và điểm cuối kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành thêm trục kết nối TP.HCM với Đồng Nai, đồng thời chia sẻ lưu lượng phương tiện với QL51.

Theo ghi nhận, đoạn từ QL51 đến cầu An Hòa 2 đang được triển khai san gạt, xử lý mặt bằng và nền đất yếu. Tại khu vực cầu An Hòa 2 và cầu Vàm Cái Sứt, công tác chuẩn bị cũng đang được thực hiện.

Riêng đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt hướng về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, mặt bằng từng bước được mở rộng, những khu vực đã bàn giao dần hiện rõ. Nhờ công tác GPMB hiện nay cầu Vàm Cái Sứt đang dần hiện ra hướng kết nối về cao tốc, xóa tên “cầu cụt” vì không có đường nối.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, dự án đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh được triển khai thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 55,33ha, tổng mức đầu tư hơn 6.534 tỷ đồng. Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt đạt 100%. Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều địa phương gần hoàn thành, một số địa bàn khác đạt khoảng 2/3 khối lượng, tạo cơ sở để đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công tuyến đường.

Video: Toàn cảnh dự án đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng tuyến từ QL51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, theo phương thức PPP, hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Đối với dự án thành phần này, các thủ tục liên quan đến thiết kế xây dựng và phân cấp thẩm quyền đang được các cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Dự án đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh có tổng chiều dài khoảng 15,5km, theo quy hoạch tuyến có lộ giới 60m, gồm hai đường trục chính với 3 làn xe mỗi bên và hai đường song hành với 2 làn xe mỗi bên.

Về quy mô đầu tư, tuyến được chia thành ba đoạn. Đoạn 1 từ QL51 đến cầu An Hòa 2, dài khoảng 1,98km, được đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và mặt cắt ngang theo quy hoạch, lộ giới 60m. Riêng đoạn Km0+000 - Km0+350 đã được đầu tư hoàn chỉnh nên không thuộc phạm vi đầu tư lần này.

Đoạn 2 từ cầu An Hòa 2 đến cầu Vàm Cái Sứt dài khoảng 6,2km, trong đó đầu tư một đơn nguyên cầu An Hòa 2 và một đơn nguyên cầu Vàm Cái Sứt. Đoạn 3 từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài khoảng 7,5km, được đầu tư xây dựng mới theo quy hoạch với lộ giới 60m.

Minh Tuệ