Đồng Nai: Đại giới đàn Minh Chánh sẽ tổ chức kỳ thi khảo hạch vào ngày 10-11

Theo đó, kỳ thi được tổ chức vào ngày 10-11-2026 tại chùa Tỉnh Hội (đường Đỗ Văn Thi, khu phố Hiệp Hòa, phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai).

Các giới tử có mặt trước 7 giờ để làm thủ tục dự thi.

Nội dung thi gồm ba phần: luận văn, vấn đáp và tụng luật.

Các giới tử đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Minh Chánh sẽ tập trung tham gia kỳ thi khảo hạch vào ngày 10-11 tại chùa Tỉnh Hội

Khi đến dự thi, giới tử cần mang theo Căn cước công dân và phiếu nộp hồ sơ; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các nội dung ôn tập và có mặt đúng thời gian quy định.

Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai cho biết, các thông tin cần hỗ trợ liên quan đến kỳ thi có thể liên hệ qua số điện thoại 0937 222 881.