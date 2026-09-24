Đồng Nai: Đã tìm thấy nạn nhân bị nước cuốn trôi tại phường Bình Long

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ. (Ảnh: NS)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Long Đặng Hoàng Thái, nạn nhân là chị T.T.B.L. (46 tuổi, ngụ phường An Lộc, thành phố Đồng Nai), bị nước cuốn trôi tại khu vực hồ Xa Cam.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 22/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long ngập sâu.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người bị nước cuốn trôi tại phường Bình Long. (Ảnh: NS)

Tại đường Sư Vạn Hạnh, đoạn qua khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một ô-tô màu trắng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai, các lực lượng tại cơ sở và các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng tập trung rà soát khu vực hồ Xa Cam, hệ thống thoát nước, những điểm ngập sâu và vị trí có dòng nước chảy mạnh.

Các lực lượng triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Do mưa lớn kéo dài, nước đục, dòng chảy mạnh và địa hình phức tạp nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng huy động flycam, ca-nô và các thiết bị chuyên dụng mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Sau hơn 40 giờ tìm kiếm liên tục, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đưa vào bờ. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, trục vớt chiếc ô-tô của nạn nhân.