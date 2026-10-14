Đồng Nai đã khám sức khỏe miễn phí cho hơn 3,5 triệu người

Đại diện Sở Y tế báo cáo công tác hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến cuối tháng 9, toàn thành phố có hơn 3,5 triệu người đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, bao gồm cả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 79,2% dân số. Trong đó, có hơn 1,1 triệu người đã có thông tin hiển thị Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; dữ liệu của hơn 650 ngàn hồ sơ khám sức khỏe đã được liên thông trên cơ sở dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế.

Công tác củng cố y tế cơ sở tiếp tục được chú trọng. Thành phố đã chuyển giao 95 trạm y tế và 176 điểm trạm về UBND xã, phường quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn ngành hiện có gần 20 ngàn công chức, viên chức và người lao động, đạt 10,5 bác sĩ và 30,4 giường bệnh/vạn dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế đã tiếp nhận hơn 9 triệu lượt khám. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng điều trị tại chỗ. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và người chết não; đồng thời ký kết triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; đưa vào hoạt động Trung tâm Tai Mũi Họng.

Công tác an toàn thực phẩm được quan tâm. Trong 9 tháng, toàn thành phố không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện 51 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, xử phạt tổng số tiền hơn 776 triệu đồng. Công tác kiểm tra bếp ăn tập thể, căn tin trường học, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tiếp tục được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, dại.

Đại diện Công an thành phố giải đáp một số thắc mắc của các cơ sở y tế về liên thông dữ liệu khám sức khỏe toàn dân. Ảnh: Hạnh Dung

Trong những tháng cuối năm, ngành y tế tập trung đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân, nâng cao năng lực y tế cơ sở, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu… Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đã trao đổi, trả lời nhiều thắc mắc của các cơ sở y tế xung quanh công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám sức khỏe toàn dân, chuyển đổi số…

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên kết luận hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm là thời gian quyết định hoàn thành các chỉ tiêu của ngành y tế. Do đó, đề nghị các phòng chuyên môn trực thuộc sở, các cơ sở y tế tập trung hoàn thành các chỉ tiêu được giao; chủ động phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm; đảm bảo đủ thuốc; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; khẩn trương hoàn thành các đề án, kế hoạch để tham mưu UBND thành phố...

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến y tế từ cấp cơ sở đến cấp chuyên sâu. Tiếp tục nâng cao năng lực tại các trạm y tế để thực hiện thành công chiến dịch khám sức khỏe toàn dân. Các trung tâm y tế khu vực không giải thể khẩn trương xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai các giải pháp để chuyển đổi thành bệnh viện đa khoa khu vực; chủ động đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân, không được gián đoạn, gây khó khăn, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân; giảm tình trạng chuyển tuyến không cần thiết; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đối với các bệnh viện tuyến chuyên sâu, cần tiếp tục phát huy được vai trò chuyển giao kỹ thuật cao cho các bệnh viện tuyến dưới; tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước để nâng tầm bệnh viện, là điểm đến đáng tin cậy của người dân địa phương, hạn chế tình trạng bệnh nhân người Đồng Nai phải chuyển lên tuyến trên.

Những tháng cuối năm, ngành y tế sẽ khẩn trương triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân đạt kế hoạch đề ra; thực hiện công tác sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực đúng quy định.