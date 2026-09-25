Đồng Nai đã chuẩn bị và triển khai tốt nhiều nội dung cho năm học 2026-2027

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Theo báo cáo của Sở GDĐT, thành phố hiện có 707 trường ở các cấp học (mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp) với tổng quy mô hơn 1 triệu trẻ em, học sinh và học viên.

Đồng Nai là một trong những địa phương hoàn thành sớm công tác sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, toàn thành phố giảm 453 cơ sở và hình thành thêm các trường liên cấp, hiện giữ ổn định ở mức 670 cơ sở giáo dục công lập, góp phần tinh gọn đầu mối, ổn định bộ máy cho năm học mới.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Anh Tuấn trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Tuy nhiên, ngành GDĐT hiện vẫn thiếu 3.134 biên chế so với nhu cầu thực tế (tổng biên chế được giao là 49.833 người). Đối với tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm, Sở GDĐT đã làm việc trực tiếp với các nhà xuất bản; các đơn vị cam kết cung ứng đủ 100% đầu sách cho học sinh chậm nhất trước ngày 30-9.

Cùng với đó, thành phố đang tập trung nguồn lực triển khai Đề án Đầu tư phát triển toàn diện chất lượng dạy và học tại 8 xã biên giới với tổng kinh phí hơn 1,1 ngàn tỷ đồng; trong đó ưu tiên hàng đầu xây dựng hệ thống trường bán trú và bán trú liên cấp.

Điểm đáng chú ý trong năm học 2026-2027 là sự chuyển biến mạnh mẽ về chuyển đổi số. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn đã thực hiện tuyển sinh trực tuyến các khối lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) và triển khai học bạ số. Ngành GDĐT hoàn thành tập huấn chuyên sâu về Khung năng lực số và Khung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho 100% đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán.

Tại buổi làm việc, thành phố Đồng Nai kiến nghị Bộ GDĐT sớm tham mưu, ban hành quy định pháp lý về tiêu chuẩn, cơ chế hoạt động đối với mô hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, có hướng dẫn cụ thể về chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ quản lý học sinh bán trú, nội trú tại các xã biên giới. Thành phố đề nghị bộ quan tâm sửa đổi các quy định liên quan đến định mức số lượng người làm việc; nới lỏng điều kiện thành lập phân hiệu để mở rộng quy mô trường lớp và sớm hoàn thiện, cung cấp phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho địa phương...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Thanh Tùng làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến công tác bố trí sắp xếp biên chế cho ngành. Ảnh: Công Nghĩa

Bà Vũ Thị Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá, Sở GDĐT thành phố Đồng Nai đã có sự chủ động, trách nhiệm trong công tác tham mưu với Thành ủy và UBND thành phố về các chủ trương lớn của ngành. Nổi bật là việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập bám sát chỉ đạo của Trung ương và Bộ GDĐT. Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá rất cao việc Sở GDĐT đang tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xây dựng nghị quyết đặc thù hỗ trợ giáo viên mầm non được mua nhà ở xã hội, đồng thời có phương án đúng hướng khi lên kế hoạch tập huấn mô hình quản trị mới cho cán bộ lãnh đạo trường học và cán bộ phụ trách giáo dục tại các xã, phường.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, Thứ trưởng yêu cầu Sở GDĐT bám sát, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; sử dụng nguồn lực hợp lý để đảm bảo điều kiện học tập và quyền lợi của giáo viên. Đặc biệt, chú trọng công tác quản trị, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng ở các phân hiệu, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, nhất là ở những cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp có quy mô số lượng học sinh lớn. Về biên chế, khẩn trương rà soát đội ngũ đến từng cấp học, môn học, địa bàn; trước mắt cần tuyển dụng đủ số lượng biên chế đã được giao.

Thứ trưởng Bộ GDĐT đề nghị thành phố Đồng Nai nghiên cứu thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục và giáo viên mầm non ngoài công lập để huy động tốt trẻ ra lớp. Ngành GDĐT cần tập trung hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, nhất là tại các khu công nghiệp. Cùng với đó, quan tâm sát sao an toàn trường học và dinh dưỡng học đường; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chính quyền địa phương giám sát nghiêm ngặt quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại phường Trảng Bom và phường Tam Phước. Đây là những địa bàn có dân số đông, tập trung nhiều công nhân lao động và có số lượng cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập lớn.