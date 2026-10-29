Đồng Nai cưỡng chế khu 'đất vàng'

Khu đất bị cưỡng chế thuộc thửa đất số 139, tờ bản đồ số 181, phường Trấn Biên, có diện tích vi phạm hơn 15.826 m², nằm trong khu đất khoảng 14 ha từng thuộc Công ty Giấy Tân Mai và được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng.

Theo thông tin về quá trình xử lý tài sản, năm 2015, ngân hàng tổ chức bán đấu giá khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là khu đất nói trên. Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh là đơn vị trúng đấu giá với giá 270 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Hưng Thịnh cùng Tập đoàn Tân Mai góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai.

Các lực lượng phường Trấn Biên tham gia cưỡng chế 'khu đất vàng' của Công ty BĐS Tân Mai (ảnh: TTDVTH phường Trấn Biên)

Ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai cho biết, 'khu đất đấu giá khoảng 14 ha thì có hơn 1 ha đất của Công ty BĐS Tân Mai đã hết thời gian thuê. Vì vậy, UBND phường có quyết định thu hồi để quản lý và tổ chức đấu giá. Tuy nhiên đơn vị trên không chấp hành bàn giao nên phường đã ra quyết định xử phạt hành chính và tổ chức cưỡng chế để thực hiện bàn giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai’.

Theo ông Tân, trước đây Công ty BĐS Tân Mai không phải gọi là trúng đấu giá đất mà là mua trúng đấu giá tài sản, còn đất vẫn là thuê. Hết thời hạn thuê thì Nhà nước lấy lại và doanh nghiệp phải di dời tài sản khỏi khu đất sau khi hết hạn thuê. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp hành.

"Vụ việc này doanh nghiệp có khởi kiện ra tòa và tòa sơ thẩm đã bác đơn rồi", ông Tân cho biết.

'Khu đất vàng' phường Trấn Biên thu hồi nằm giao đường Võ Thị Sáu sầm uất tại phường Trấn Biên (ảnh tư liệu)

Giải thích với PV báo Tiền Phong về vụ việc này, ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai cho biết, doanh nghiệp đang kháng cáo lên cấp phúc thẩm, đồng thời gửi đơn tố cáo vụ việc trên.

Theo ông Lân, sau khi trúng đấu giá 270 tỷ đồng, vào năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai lúc đó đã chấp thuận chủ trương cho công ty tiếp tục thực hiện dự án của Công ty giấy Tân Mai. Vì vậy, doanh nghiệp đã chi thêm hàng chục tỷ đồng để đầu tư vào dự án.

Ông Lân cho rằng, doanh nghiệp mua dự án đấu giá của Nhà nước, không phải mua tài sản của Tập đoàn Tân Mai. Việc hết hạn sử dụng đất là liên quan của chính quyền địa phương với nhà máy giấy Tân Mai.

Nói thêm về việc cưỡng chế, ông Lân cho biết: “Trước đó tôi có khởi kiện quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất và quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1320 ngày 16/4/2026 của UBND phường Trấn Biên. TAND TP Đồng Nai chuẩn bị xét xử sơ thẩm thì phía phường Trấn Biên có quyết định thu hồi quyết định xử phạt hành chính nên không còn lý do khởi kiện. Nay, họ lập đoàn cưỡng chế tôi lại dẫn quyết định xử phạt hành chính đã thu hồi để làm cơ sở cưỡng chế. Vì vậy, tôi đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan trung ương để vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc đúng theo các quy định pháp luật”.

Theo quyết định xử phạt số 1320 ngày 16/4/2026, Công ty BĐS Tân Mai đã thực hiện hành vi “chiếm đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý” nên bị xử phạt số tiền 250 triệu đồng. Quyết định buộc công ty phải chấp hành nộp phạt, đồng thời tự tháo dỡ toàn bộ công trình hiện hữu trên khu đất đã có quyết định thu hồi, bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai theo quy định. Ngoài ra, Công ty BĐS Tân Mai còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp được cho là phát sinh từ thời điểm vi phạm (4/2020) đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (4/2026) với tổng số tiền hơn 22,1 tỷ đồng.