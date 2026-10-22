Đồng Nai: Cụm công nghiệp Long Phước 1 được định hướng phát triển công nghệ cao

Sơ đồ quy hoạch Cụm công nghiệp Long Phước 1 (ảnh internet).

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 19/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Cụm công nghiệp Long Phước 1.

Quyết định do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long ký ban hành, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Báo cáo số 4986/BCSCT ngày 22/9/2026.

Theo quyết định, địa điểm xây dựng Cụm công nghiệp Long Phước 1 được xác định tại xã Long Phước, TP Đồng Nai.

Đáng chú ý, thành phố điều chỉnh tính chất, mục tiêu thành lập cụm công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành logistics, kho bãi, trung tâm phân phối, dịch vụ hỗ trợ hàng không và các lĩnh vực thương mại, dịch vụ phù hợp với hệ sinh thái đô thị sân bay Long Thành.

Đồng thời, cụm công nghiệp ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, lựa chọn sản phẩm, công đoạn có giá trị gia tăng cao tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trong đó, các nhóm sản phẩm mũi nhọn được chú trọng gồm công nghiệp hàng không vũ trụ; công nghiệp bán dẫn, chip và trí tuệ nhân tạo; thiết bị tự động hóa và thiết bị công nghệ thông tin.

Về cơ cấu sử dụng đất, diện tích xây dựng nhà máy, kho tàng được xác định là 48,66778 ha, chiếm 64,91%. Đất công trình dịch vụ, hành chính chiếm 1,99464 ha, tương đương 2,66%. Bên cạnh đó, diện tích đất cây xanh, mặt nước là 9,07907 ha, chiếm 12,11%; đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 1,49750 ha, chiếm 2%; đất giao thông 13,74364 ha, chiếm 18,33%.

Tổng vốn đầu tư Cụm công nghiệp Long Phước 1 được điều chỉnh thành 974.154.591.270 đồng. Trong đó, vốn góp thực hiện dự án là 292.246.377.381 đồng; vốn vay 681.908.213.889 đồng.

Quyết định số 3470/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký. UBND thành phố giao các sở Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, UBND xã Long Phước, các cơ quan liên quan và chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Long Phước 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định.