Đồng Nai công bố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy

Dự lễ có các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy HĐND thành phố, Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng ủy HĐND thành phố và Đảng ủy MTTQ thành phố.

Thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Đồng Nai

Tại buổi lễ, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Hòa công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Đồng Nai là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy Đồng Nai.

Đảng bộ HĐND thành phố Đồng Nai gồm 3 tổ chức đảng trực thuộc và 55 đảng viên.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trao quyết định và chúc mừng thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Thị Oanh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Huỳnh Việt Cường, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố; Huỳnh Ngọc Kim Mai, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố; Trần Hoàng Tâm, Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố; Nguyễn Thái Hà, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố; Đỗ Mạnh Cường, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND thành phố, gồm các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố.

Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố là đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy là đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 4 đồng chí; đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố.

Thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Đồng Nai

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Đồng Nai là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy Đồng Nai.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Đồng Nai có 15 tổ chức đảng trực thuộc và 440 đảng viên.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trao quyết định và chúc mừng thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Quốc Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Cao Tiến Sỹ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Lê Thị Thanh Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Nguyễn Minh Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn; Nguyễn Tất Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Văn Phơi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố; Giang Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố; Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố; Bùi Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Trưởng ban Công tác Công đoàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố gồm các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Quốc Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Cao Tiến Sỹ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Nguyễn Tất Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố là đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy là đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách là đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy và trao quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Phương Hằng

Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30-9-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đến công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố kể từ ngày 30-9-2026 để thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phương Hằng

Thay mặt các cơ quan, đơn vị và cán bộ được trao quyết định, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ. Đồng chí cho biết: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi mỗi tập thể và từng đồng chí được giao nhiệm vụ phải phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, chủ động, đổi mới và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Sau khi thành lập, 2 Đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình công tác; giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai ngay các nhiệm vụ theo quy định.

Đảng ủy HĐND thành phố sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố chủ động tiếp nhận đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận được chuyển giao; nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm việc chuyển giao, tiếp nhận công việc chặt chẽ, liên tục, không để gián đoạn; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy sau khi được đổi tên sẽ khẩn trương rà soát, sắp xếp công việc, tổ chức thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo mô hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và cán bộ được trao quyết định, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai chúc mừng Đảng bộ HĐND; Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố và cán bộ được trao các nhiệm vụ mới.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn nhấn mạnh: Thành phố Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội để đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong bối cảnh đó, mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ phải xác lập cho mình vị thế mới và tinh thần trách nhiệm cao hơn trước. Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng các Đảng bộ, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ vừa được giao các nhiệm vụ mới nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nêu rõ: Hơn 1 năm vừa qua, HĐND thành phố Đồng Nai đã nghiên cứu, ban hành nhiều nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội với quy mô tầm vóc chiến lược lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố. Với những mục tiêu cao, khát vọng lớn, Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, yêu cầu đặt ra cho HĐND thành phố gánh vác trọng trách ngày càng nặng nề hơn trong sự phát triển chung của thành phố.

Đối với Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.