Đồng Nai: Công bố quyết định, ra mắt nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử nhiệm kỳ 2026-2031

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.Đồng Nai; Thượng tọa Thích Nguyên Tú, Phó Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử, phụ trách công tác Hoằng pháp khu vực Bắc Đồng Nai; Đại đức Thích Minh Hậu, Phó Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP; Đại đức Thích Quảng Vinh, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.

Huynh trưởng tham dự

Về phía Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương, có Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới - Phan Ngọc Thảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Việt Nam; Huynh trưởng cấp Dũng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Phó Phân ban Gia đình Phật tử Việt Nam; Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Kính - Vũ Thị Minh, Thủ quỹ Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương; Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đồng Nai, cùng toàn thể Huynh trưởng cấp Tấn, cấp Tín Phân ban Gia đình Phật tử TP cùng về tham dự.

Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Tâm - Phạm Thị Thanh Hằng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Tâm - Phạm Thị Thanh Hằng, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đồng Nai nhấn mạnh đến sự đoàn kết tổ chức để cùng nhau gánh vác công việc với nhiều khó khăn và thử thách trong giai đoạn mới, trong thời kỳ hội nhập sâu rộng của GHPGVN với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển” là sức mạnh để xây dựng tổ chức Gia đình Phật tử hiện nay.

Huynh trưởng Tâm Giới phát biểu

Phát biểu đánh giá, Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới - Phan Ngọc Thảo đã chỉ ra những thách thức cũng như cơ hội trong giai đoạn tiếp theo của Gia đình Phật tử TP.Đồng Nai; đặc biệt lưu ý vai trò lãnh đạo của người Huynh trưởng trong thời kỳ mới nhất là vận dụng được giáo lý Tứ Nhiếp pháp, Lục hòa.

Trao quyết định

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Tú đã có những trao đổi thẳn thắng về trách nhiệm của người huynh trưởng lãnh đạo hiện nay. Trong đó, việc phụng sự Tam bảo là hoạt động thiết thực cúng dường chư Phật, mặt khác Gia đình Phật tử cần có những hoạt động cụ thể để tạo nguồn lực tài chính tốt cho những hoạt động của Phân ban.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp sách tấn

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Pháp sách tấn Huynh trưởng trên cương vị và trọng trách mới, cần nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp; không ngừng củng cố tính kỷ luật, kỷ cương trong mọi hoạt động Phật sự, lấy tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm phụng sự làm nền tảng cho quá trình xây dựng, phát triển tổ chức. Đặc biệt, cần chú trọng công tác đào luyện đội ngũ Huynh trưởng kế thừa, quan tâm giáo dục và bồi dưỡng các thế hệ đoàn sinh trên nền tảng lý tưởng Gia đình Phật tử, giúp các em kiên định trong tu học, vững vàng về đạo đức, trưởng dưỡng lòng từ bi và trí tuệ, nuôi dưỡng tinh thần phụng sự Đạo pháp, đồng thời góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp theo tinh thần Phật giáo.

Lẵng hoa chúc mừng

Được biết, thành phần nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đồng Nai được chuẩn y theo Quyết định số 394/QĐ-BTS ngày 17-8-2026 của Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai, có 33 Huynh trưởng là thành viên, với 7 Huynh trưởng trong Ban Thường trực, 13 Huynh trưởng là Ủy viên chuyên môn và 13 Huynh trưởng là Ủy viên chuyên ngành.

Tri ân chư tôn đức

Buổi chiều cùng ngày, Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức phiên họp đầu tiên, chính thức khởi động nhiệm kỳ mới bằng việc thông qua dự thảo chương trình hoạt động Phật sự giai đoạn 2026-2031 và Quy chế hoạt động của Phân ban.

Ghi nhận công đức các Huynh trưởng

Buổi lễ diễn ra trong tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao, tập trung thảo luận những định hướng trọng tâm nhằm xây dựng Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đồng Nai trở thành một tổ chức sinh hoạt, tu học có chất lượng, hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục thanh thiếu đồng niên Phật tử trong giai đoạn mới.