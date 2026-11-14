Đồng Nai công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai tặng hoa và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 14/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, ông Nguyễn Phong An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 14/11/2026.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng tiếp nhận và bổ nhiệm lại 3 lãnh đạo của Vườn quốc gia Cát Tiên, cụ thể ông Phạm Xuân Thịnh giữ chức Giám đốc; các ông Nguyễn Văn Minh và Trần Văn Bình giữ chức Phó giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 14/11/2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Ngành xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đô thị hóa, phát triển nhanh của thành phố. Người đứng đầu chính quyền thành phố tin tưởng ông Nguyễn Phong An tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong đó, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là tham mưu hoàn thành quy hoạch tổng thể thành phố, tạo cơ sở định hình không gian phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài.

Đối với Vườn quốc gia Cát Tiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đơn vị sớm ổn định tổ chức, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành để phát huy hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững những giá trị của vườn.

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, trước mắt Vườn quốc gia Cát Tiên nghiên cứu, cùng các cơ quan liên quan xây dựng đề án đưa vườn trở thành “Di sản thiên nhiên thế giới”; đồng thời, xây dựng đề án phát triển thành khu du lịch sinh thái bền vững, gắn bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị du lịch, đóng góp vào định hướng phát triển xanh của thành phố.

Trước đó, ngày 11/11, tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với Vườn Quốc gia Cát Tiên, ngày 27/10/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên - đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm-Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.

Ngày 6/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban nhân thành phố Đồng Nai.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích gần 72.000 ha, với địa hình đa dạng, đan xen núi, sông, bàu, đầm, nhiều sinh cảnh rừng khác nhau đặc trưng cho khu vực miền Đông Nam Bộ.

Vườn có nguồn tài nguyên đa dạng sinh học với nhiều loài động thực vật quý hiếm, trên 1.700 loài động vật hoang dã đang sinh sống như bò tót, nai, voi, chà vá chân đen, vượn đen má vàng, cu li nhỏ, công, trĩ...; hơn 1.600 loại thực vật quý hiếm như gõ đỏ, cẩm lai, giáng hương, các loại họ dầu.../.