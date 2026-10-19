Đồng Nai công bố ca ghép thận đầu tiên thành công

Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổ chức lễ công bố ca ghép thận, người được ghép thận là chị H.T.H (46 tuổi), người hiến thận là anh L.P.T (40 tuổi, chồng chị H, cả hai cùng ngụ phường Tân Triều, TP Đồng Nai).

Đây là ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đồng thời là ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện tại địa phương, mở ra bước tiến mới trong phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu.

Toàn cảnh buổi lễ công bố ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện tại Đồng Nai.

Trước đó, ngày 13/2, Bộ Y tế có quyết định cho phép Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai triển khai kỹ thuật ghép thận. Sau thời gian chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn, ngày 6/10, bệnh viện thực hiện ca ghép đầu tiên với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại lễ công bố, bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai cho biết, hiện toàn thành phố có gần 1.000 người mắc bệnh thận mạn phải chạy thận nhân tạo.

Đây là nhóm người bệnh cần được điều trị lâu dài, đòi hỏi nhiều thời gian, chi phí và sự hỗ trợ liên tục từ hệ thống y tế. Việc triển khai kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được kỳ vọng mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh, nhất là những trường hợp có chỉ định ghép thận. Đồng thời, quá trình triển khai kỹ thuật này sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực phối hợp và kinh nghiệm thực hành của đội ngũ y, bác sĩ tại địa phương.

Theo bà Nguyên, ca ghép thận đầu tiên thành công mới là bước khởi đầu, chưa đồng nghĩa bệnh viện đã làm chủ toàn diện kỹ thuật hoặc bảo đảm khả năng phát triển bền vững.

"Thành công hôm nay phải được chuyển hóa thành năng lực thực chất, thành chất lượng điều trị ổn định, thành những quy trình chuẩn hóa và trên hết là niềm tin lâu dài của người bệnh", bà Nguyên nhấn mạnh.

Thành phố Đồng Nai có gần 1.000 người phải chạy thận nhân tạo.

Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai đề nghị bệnh viện xây dựng lộ trình phát triển kỹ thuật ghép thận và y tế chuyên sâu theo từng giai đoạn.

Các khâu từ tuyển chọn, sàng lọc người hiến và người nhận, đánh giá trước ghép, phẫu thuật đến chăm sóc sau ghép và theo dõi lâu dài cần được thực hiện chặt chẽ, từng bước hoàn thiện theo quy trình chuyên môn.

Bệnh viện cũng cần tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và phát triển đội ngũ kế cận, qua đó nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân TP Đồng Nai và khu vực lân cận.

Ông Đinh Cao Minh, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, khi kỹ thuật ghép thận từng bước được triển khai ổn định, người bệnh tại địa phương và các khu vực lân cận sẽ có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại nơi sinh sống, giảm thời gian đi lại, chi phí điều trị và áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, phát triển đội ngũ kế cận và phát huy vai trò tuyến cuối của khu vực trong phát triển y tế chuyên sâu.