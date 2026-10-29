Đồng Nai có thêm 8 cơ sở y tế tham gia khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Khám sức khoẻ miễn phí cho người dân xã Lộc Quang. Ảnh: CTV

Theo đó, ngoài 5 cơ sở y tế đã thông báo trước đó, có thêm 8 cơ sở tham gia khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân gồm:

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Long Bình (số 85 đường Bùi Văn Hòa, khu phố 11, phường Long Bình); Phòng khám Quốc tế Long Bình - chi nhánh C11 (số 1419 đường Bùi Văn Hòa, khu phố 13, phường Long Bình); Phòng khám Quốc tế Long Bình - chi nhánh Bàu Xéo (số 22, quốc lộ 1A, ấp Trung Hòa, xã Hưng Thịnh); Phòng khám Quốc tế Long Bình - chi nhánh Trảng Bom (20/38, tổ 7, khu phố Trảng Bom 1, phường Trảng Bom); Phòng khám Đa khoa Hong Ly (tổ 1, khu phố Hưng Long, phường Chơn Thành); Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ (ấp Long Giao, xã Cẩm Mỹ); Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nam Việt (số 1316, quốc lộ 14, phường Đồng Xoài) và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tam Hiệp).

Trong số các cơ sở trên, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tổ chức khám vào ngày thứ Tư hằng tuần, cho trẻ từ 0 đến dưới 16 tuổi (tối đa 50 trẻ/ngày). 7 đơn vị còn lại khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân.

Người dân có nhu cầu khám sức khỏe miễn phí cần liên hệ trước với cơ sở y tế để xác nhận thời gian, đối tượng phục vụ và nội dung được miễn phí. Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế thực hiện đúng phạm vi chuyên môn và nội dung đã đăng ký, bảo đảm an toàn, chất lượng, công khai, không thu phí đối với các dịch vụ đã cam kết miễn phí.

Danh sách các điểm khám và thông tin liên quan sẽ được định vị, hiển thị trên bản đồ số của ứng dụng Đồng Nai City (Dong Nai City), giúp người dân thuận tiện tra cứu, lựa chọn địa điểm phù hợp. Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường được phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các điểm khám.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình, việc mở rộng các điểm khám được thực hiện trên cơ sở đăng ký tự nguyện của các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thực hiện mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.