Đồng Nai có tân Phó Chủ tịch HĐND thành phố và Phó Chủ tịch UBND thành phố

Tại kỳ họp, HĐND TP. Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố (nhiệm kỳ 2026-2031); bầu bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố (nhiệm kỳ 2026-2031).

Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út tặng hoa cho tân Phó Chủ tịch HĐND thành phố và Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố. (Ảnh: CN)

Trước đó, HĐND TP. Đồng Nai đã thực hiện các thủ tục về miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa I (nhiệm kỳ 2026-2031) đối với ông Trần Văn Mi. Ông Trần Văn Mi đã được Ban Thường vụ Thành ủy điều động đến công tác tại Đảng ủy phường An Lộc, kể từ ngày 1/11/2026; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc (nhiệm kỳ 2025-2030).

Tiếp đến, HĐND thành phố thực hiện các thủ tục về miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa I (nhiệm kỳ 2026-2031) đối với ông Lê Trường Sơn. Ông Lê Trường Sơn được Ban Thường vụ Thành ủy điều động đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy; bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, kể từ ngày 10/11/2026.

Dịp này, HĐND thành phố cũng bầu Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Trần Trọng Toàn, vừa được bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai...

Với số phiếu thống nhất cao, HĐND TP. Đồng Nai đã thông qua các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa I (nhiệm kỳ 2026-2031); Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa I (nhiệm kỳ 2026-2031); Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND thành phố khóa I (nhiệm kỳ 2026-2031).