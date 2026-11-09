Đồng Nai có tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Sáng 9/11, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, thành phố công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, ông Trần Trọng Toàn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 9/11.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao quyết định và hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Trọng Toàn (trái) và ông Đồng Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Tài chính (phải). Ảnh: Báo Đồng Nai.

Cũng tại hội nghị, ông Đồng Hoài Nam, Trưởng phòng Kinh tế ngành thuộc Sở Tài chính, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 9/11.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Trọng Toàn cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố. Ông khẳng định sẽ nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và phát huy trí tuệ tập thể.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm chủ động thay đổi tư duy, có cách nhìn bao quát, toàn diện hơn trên cương vị mới. Đồng thời, cần kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để thúc đẩy lĩnh vực phụ trách phát triển.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ tin tưởng các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của TP Đồng Nai.