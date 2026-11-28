Sầm Văn Đời bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua các đối thủ để cán đích đầu tiên. Ảnh: Thể thao Việt Nam

Trên đường chạy 800m nam, Sầm Văn Đời đã có màn trình diễn đầy cảm xúc, khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định, chân chạy của Đồng Nai tung cú bứt tốc mạnh mẽ, vượt lên trước các đối thủ để cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 54 giây 66.

Đây là chiến thắng đáng chú ý bởi cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu diễn ra khá sít sao. Sầm Văn Đời chỉ hơn người đồng đội Lương Đức Phước 0,31 giây. Đức Phước về đích với thành tích 1 phút 54 giây 97, qua đó giành huy chương bạc. Trong khi đó, Mai Xuân Bản (Lâm Đồng) về thứ 3, giành huy chương đồng với thành tích 1 phút 55 giây 48.

Vận động viên Sầm Văn Đời trên bục nhận huy chương vàng nội dung 800m nam. Ảnh: ĐVCC

Với kết quả này, các VĐV Đồng Nai đã chiếm trọn hai vị trí dẫn đầu nội dung 800m nam. Đây cũng là thành tích đáng ghi nhận của điền kinh Đồng Nai tại đại hội năm nay.

Tính đến nay, đội tuyển điền kinh Đồng Nai đã giành tổng cộng 3 HCV. Trước đó, VĐV Hoàng Nguyên Thanh đã đóng góp 2 HCV ở các nội dung Marathon 42km nam và nội dung Việt dã leo núi Bà Rá. Với chiến thắng của Sầm Văn Đời cũng nâng tổng số HCV của Đoàn thể thao thành phố Đồng Nai tại đại hội lên 14.