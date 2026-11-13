Đồng Nai có gì tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết 2026?

Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan thông tin về Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”

Từ ngày 18 - 24.11, TP. Đồng Nai tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”. Chương trình gồm 24 hoạt động trọng tâm, hướng đến tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, kết nối cộng đồng và quảng bá bản sắc địa phương.

Phát biểu tại buổi họp báo sáng 13.11, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan nhấn mạnh, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết được tổ chức nhằm gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng liên tục, thiết thực và có sức lan tỏa.

Thông qua chương trình, thành phố mong muốn tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam, giới thiệu và quảng bá di sản, du lịch, ẩm thực cùng những sản phẩm đặc trưng của vùng đất Đồng Nai có hơn 328 năm hình thành và phát triển.

Đây là sự kiện văn hóa quy mô cấp thành phố, lần đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Theo kế hoạch, chương trình có 24 hoạt động trọng tâm với sự hưởng ứng của 95 xã, phường, các trường cao đẳng, đại học và nhiều đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 18.11 tại Công viên Quảng trường thành phố, phường Tân Triều, được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, kết nối với hai điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Noo Phước Thịnh, Anh Tú, Phương Vy...

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh phát biểu tại buổi họp báo về chương trình nghệ thuật, trình diễn áo dài, trang phục dân tộc

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trình diễn áo dài và trang phục dân tộc, Liên hoan Giai điệu hữu nghị TP. Đồng Nai lần thứ 7, giao lưu với Tổng lãnh sự quán các nước tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam sẽ được tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình là không gian “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”, giới thiệu văn hóa truyền thống, lịch sử và bản sắc vùng đất Đồng Nai thông qua tư liệu, hình ảnh, hiện vật; kết hợp trải nghiệm nghề làm gốm, đan lát, viết thư pháp, tìm hiểu nhạc cụ, trang phục dân tộc và trò chơi dân gian.

Cùng với đó, không gian “Bếp Việt - Vị Đồng Nai” giới thiệu ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP và các sản phẩm địa phương. Hoạt động trải nghiệm trên con đường di sản tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai cũng giới thiệu nghề gốm Biên Hòa, trình diễn thời trang các dân tộc, đờn ca tài tử và ẩm thực địa phương.

Các hoạt động khác gồm tọa đàm về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tọa đàm “Du lịch xanh Đồng Nai - từ nhận thức đến hành động giảm phát thải”; trưng bày sách, triển lãm ấn phẩm về văn hóa và quảng bá du lịch.

Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và Ngày hội Đại đoàn kết sẽ được tổ chức tại các xã, phường, khu dân cư.

Thông qua chuỗi hoạt động, TP. Đồng Nai kỳ vọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa; đồng thời kết nối di sản với du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.