Tham dự đại hội lần này, đoàn thành phố Đồng Nai có 8 đại biểu. Tại đại hội, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Hội NTT Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

8 đại biểu thành phố Đồng Nai tham dự Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV, trong đó Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Lan (thứ 4 từ phải sang) và Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Đồng Nai Hoàng Thị Lài (thứ 3 từ phải sang) trúng cử Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa IV. Ảnh: Đoàn đại biểu cung cấp

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm “Kết nối tri thức - Kiến tạo giá trị - Nâng tầm hội nhập”, Hội NTT Việt Nam sẽ tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; mở rộng và nâng cao chất lượng hội viên, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và trách nhiệm xã hội của NTT. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tư vấn, phản biện xã hội và hợp tác quốc tế; tăng cường kết nối NTT trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế phụ nữ và đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước…

Ngoài việc đề ra mục tiêu chung, các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận và đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản. Đồng thời, đề ra 2 khâu đột phá liên quan đến đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy hội viên làm trung tâm; phấn đấu xây dựng đội ngũ NTT chất lượng cao, phát huy vai trò tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực tư vấn, phản biện xã hội của hội.

Ngoài ra, đại hội đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tập trung xây dựng Hội NTT Việt Nam vững mạnh, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động; phát huy vai trò tiên phong của NTT trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển đội ngũ NTT toàn diện, hội nhập, cống hiến.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách; mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối mạng lưới NTT trong và ngoài nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị và truyền thông của Hội; phát huy trách nhiệm xã hội, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của NTT Việt Nam, thực hiện tốt vai trò tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NTT Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 với 69 ủy viên. Trong đó, thành phố Đồng Nai có 2 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Hội NTT Việt Nam khóa IV, đó là tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội NTT thành phố Đồng Nai và thạc sĩ Hoàng Thị Lài, Phó Chủ tịch Hội NTT thành phố Đồng Nai. Riêng tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội NTT thành phố tiếp tục tái đắc cử Ủy viên Ban Thường vụ Hội NTT Việt Nam khóa IV.