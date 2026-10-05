Đồng Nai có 2 cá nhân đoạt Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026

Từ 108 hồ sơ đề cử Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh của 34 tỉnh, thành phố và 3 đơn vị trực thuộc gửi về, Hội đồng giải thưởng đã họp và xét chọn 70 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2026 để trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026.

Chị Trần Thị Thanh Thanh điều hành Lễ công bố quyết định thành lập chi hội thanh niên nhà trọ. Ảnh: NVCC

Trong số 70 cá nhân được chọn trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, Đồng Nai có 2 cá nhân gồm: anh Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Trấn Biên và chị Trần Thị Thanh Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Trảng Bom.

Thời gian qua, chị Trần Thị Thanh Thanh trực tiếp tham mưu, khảo sát nhu cầu và vận động thành lập 3 câu lạc bộ (CLB) thanh niên: CLB Vũ điệu trẻ (8 thành viên) , CLB Tóc Thanh niên (7 thành viên), CLB Kỹ năng sống (300 thành viên); đồng thời trực tiếp vận động thành lập 3 chi hội thanh niên công nhân nhà trọ. Hàng năm, duy trì tổ chức chương trình Hành trình rực rỡ, tạo cơ hội cho đoàn viên, hội viên, thanh niên trải nghiệm trò chơi, học lịch sử kết hợp công nghệ số; duy trì tổ chức chương trình Vũ điệu mùa hè - Summer Dance; tham mưu tổ chức chương trình lửa trại tại Hội trại tòng quân năm 2026. Bên cạnh đó, chị còn có sáng kiến xây dựng chương trình thiện nguyện Xuân yêu thương - Tết sẻ chia…

Anh Cao Tiến Dũng ứng dụng AI thiết kế sản phẩm truyền thông. Ảnh: Nga Sơn

Với vai trò thành viên Hội LHTN Việt Nam phường Trấn Biên, Phó Bí thư Chi đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trấn Biên), thành tích nổi bật của anh Cao Tiến Dũng là luôn chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số nhằm đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động Đoàn - Hội, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và đoàn kết, tập hợp thanh niên trong trường học.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh là tên gọi mới của Giải thưởng 15 tháng 10 trước đây. Đây là phần thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động cũng như công tác hội và phong trào thanh niên.

Lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào ngày 11-10 tới.