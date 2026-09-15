Đồng Nai có 2 cá nhân đoạt Giải thưởng Lương Định Của năm 2026

Trong số 30 thanh niên tiêu biểu được triệu tập trao Giải thưởng Lương Định Của lần này, Đồng Nai có 2 cá nhân. Đó là anh Lê Đình Tuấn Kiệt, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi gà Tâm Việt (xã Sông Ray) và anh Triệu Văn Tự, Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc chanh hoa tím Tân Tiến (xã Tân Tiến).

Anh Lê Đình Tuấn Kiệt (áo trắng), Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi gà Tâm Việt điều hành hoạt động của hợp tác xã. Ảnh: Thành đoàn cung cấp

Trong đó, Hợp tác xã Chăn nuôi gà Tâm Việt do anh Lê Đình Tuấn Kiệt làm giám đốc, có doanh thu khoảng 20 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 40-50 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 8-12 triệu đồng/người/tháng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Anh Triệu Văn Tự (bìa phải), Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc chanh hoa tím Tân Tiến giới thiệu với Thường trực Thành đoàn về mô hình hoa chanh tím. Ảnh: Thành đoàn cung cấp

Còn anh Triệu Văn Tự đã và đang xây dựng thương hiệu chanh hoa tím theo hướng an toàn, góp phần tạo sinh kế, việc làm cho lao động tại địa phương. Hiện tại, mô hình trồng chanh hoa tím đã có 16 tổ viên tham gia với diện tích canh tác hơn 20ha.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, 2 cá nhân này còn tích cực tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên thông qua tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn các cấp phát động; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, góp sức thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương.

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn trao tặng cho thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 18 đến 20-9 tới.