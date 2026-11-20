Tại Trường THPT chuyên Quang Trung (phường Đồng Xoài), lễ kỷ niệm có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô Lê Thị Thanh Nhàn, giáo viên Trường THPT Chuyên Quang Trung. Ảnh: Quang Minh

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho thầy Vũ Đăng Tăng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quang Trung. Ảnh: Quang Minh

Dịp này, bà Huỳnh Thị Hằng biểu dương những thành tích nổi bật của tập thể nhà trường, đồng thời mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2025-2026, trường đạt 41 giải cấp quốc gia, 281 giải cấp tỉnh, 1 huy chương đồng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế cùng nhiều thành tích nổi bật khác. Nhà trường cũng tổ chức trao các danh hiệu, phần thưởng cao quý cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà chúc mừng nhà trường. Ảnh: Quang Minh

Cùng ngày, tại Trường THCS Long Bình (phường Long Bình), thầy và trò nhà trường long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự có lãnh đạo phường Long Bình, đại diện các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tiết mục văn nghệ do các em học sinh Trường THCS Long Bình biểu diễn tại buổi lễ. Ảnh: Anh Trọng.

Ông Võ Văn Hương, Đảng ủy viên, Phó trưởng ban Xây dựng Đảng phường Long Bình dự và tặng hoa chúc mừng nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THCS Long Bình. Ảnh: Anh Trọng.

Lãnh đạo UBND phường Long Bình và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phường tham dự tại buổi lễ. Ảnh: Anh Trọng.

Ông Võ Văn Hương, Đảng ủy viên, Phó trưởng ban xây dựng Đảng phường Long Bình trao tặng bằng khen của UBND thành phố Đồng Nai tặng cho tập thể giáo viên trường THCS Long Bình tại buổi lễ.

Thầy Lê Văn Lành, Hiệu trưởng trường THCS Long Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Trọng.

Các hoạt động diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, là dịp để các thế hệ học sinh bày tỏ lòng tri ân, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố.