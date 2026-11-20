Đồng Nai: Chùm ảnh hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), ngày 20/11, nhiều trường học trên địa bàn TP Đồng Nai tổ chức các hoạt động họp mặt, văn nghệ, tri ân thầy cô giáo và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục.
Tại Trường THPT chuyên Quang Trung (phường Đồng Xoài), lễ kỷ niệm có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
Dịp này, bà Huỳnh Thị Hằng biểu dương những thành tích nổi bật của tập thể nhà trường, đồng thời mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2025-2026, trường đạt 41 giải cấp quốc gia, 281 giải cấp tỉnh, 1 huy chương đồng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế cùng nhiều thành tích nổi bật khác. Nhà trường cũng tổ chức trao các danh hiệu, phần thưởng cao quý cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.
Cùng ngày, tại Trường THCS Long Bình (phường Long Bình), thầy và trò nhà trường long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự có lãnh đạo phường Long Bình, đại diện các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh.
Các hoạt động diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, là dịp để các thế hệ học sinh bày tỏ lòng tri ân, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dong-nai-chum-anh-hoat-dong-chao-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html