Đồng Nai chuẩn bị thu hồi 249ha đất tại xã An Phước cho dự án Amata Long Thành

Theo thông tin từ UBND xã An Phước, ngày 22/9, UBND thành phố Đồng Nai đã có buổi làm việc với UBND xã An Phước về công tác chuẩn bị thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án Thành phố Amata Long Thành.

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị Long Thành Riverside làm nhà đầu tư, có quy mô hơn 700ha, với khoảng 2.650 thửa đất của 1.052 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Trong đó, phần diện tích thuộc xã An Phước khoảng 249ha, tương ứng 1.067 thửa đất.

Theo UBND xã An Phước, địa phương đã thành lập 2 tổ công tác để tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ chủ trương thực hiện dự án và chấp hành các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Xã cũng đang hệ thống các căn cứ pháp lý liên quan đến việc xác định giá đất và giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là cơ sở để công khai thông tin, giải thích chính sách và vận động người dân phối hợp trong quá trình thực hiện dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu xã An Phước tập trung lực lượng, đồng thời phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động.

Địa phương được yêu cầu sớm niêm yết công khai các thông tin liên quan, trong đó chú trọng cách tính giá đất khi Nhà nước thu hồi đất để người dân có thể nắm rõ chính sách bồi thường.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu rà soát chặt chẽ quá trình kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất, nhằm hạn chế sai sót, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách hoặc gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định.

Trước đó, ngày 14/9, UBND thành phố Đồng Nai ban hành Quyết định 2730/QĐ-UBND về việc cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án Thành phố Amata Long Thành tại xã An Phước.

Việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ.