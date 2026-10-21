Đồng Nai: Chùa Bảo Tịnh chung tay xây cầu dân sinh hơn 650 triệu đồng

Tham dự có ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Đại đức Thích Thiện Huy, Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.Đồng Nai, trụ trì chùa Bảo Tịnh; đại diện Mandala Care, các đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương và người dân.

Công trình gồm cầu dài 22m, rộng 4m và hơn 100m đường bê-tông dẫn vào cầu. Việc đưa công trình vào sử dụng giúp người dân thuận tiện hơn trong đi lại, vận chuyển nông sản và tạo điều kiện để học sinh đến trường an toàn, nhất là vào mùa mưa.

Công trình được chính thức đưa vào sử dụng giúp người dân thuận tiện hơn trong đi lại

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại đức Thích Thiện Huy cho biết việc xây dựng cầu, đường dân sinh là một cách thiết thực để thực hành tinh thần từ bi, phụng sự của đạo Phật, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Ông Dương Minh Dũng ghi nhận sự chung tay của các tổ chức, cá nhân; đồng thời đề nghị địa phương và người dân quan tâm quản lý, bảo trì để công trình phát huy hiệu quả lâu dài.