Đồng Nai: Chư Tăng hệ phái Nam tông Kinh tổ chức lễ Tự tứ, mãn hạ an cư

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai tham dự

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, Thiền chủ trường hạ; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Chức sự trường hạ và các hành giả an cư.

Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, lễ Tự tứ được cử hành vào cuối mùa An cư, là dịp để chư Tăng thành tâm thỉnh cầu đại chúng chỉ dạy những điều thiếu sót qua những gì được thấy, được nghe hoặc được nghi, từ đó sám hối, sửa đổi và hoàn thiện giới hạnh. Nghi thức thể hiện tinh thần tự giác, khiêm cung và hòa hợp trong đời sống Tăng đoàn.

Chư Tăng hệ phái Nam tông Kinh mãn hạ

Dịp này, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai, Thượng tọa Thích Huệ Khai có lời chúc an lành đến chư Tăng đã hoàn mãn mùa An cư, nhắc nhở chư hành giả tiếp tục phát huy thành quả sau ba tháng an cư, lấy Giới - Định - Tuệ làm nền tảng trong đời sống tu học và hành đạo.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai cũng trao tặng các phần quà động viên tinh thần tu học của chư hành giả.

Quang cảnh buổi lễ

Lễ Tự tứ khép lại mùa An cư kiết hạ, đồng thời mở đầu mùa lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.

Theo đó, các tự viện lần lượt tổ chức lễ dâng y trong thời gian một tháng, từ ngày 16-9 đến 15-10 Âm lịch, thể hiện tinh thần hộ trì Tam bảo của hàng Phật tử tại gia.