Đồng Nai: Chủ hộ kinh doanh TOP 98 bị khởi tố vì buôn bán quần áo giả mác Gucci, Dior, Lacoste

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với N.Đ.D. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 28/7/2026, Công an phường Trảng Bom phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh TOP 98 tại số 50 đường 30/4, khu phố Trảng Bom 2, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số lượng lớn quần, áo có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu LOUIS VUITTON, GUCCI, DIOR… được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa được xác định là 232 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của chủ hộ kinh doanh có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can N.Đ.D. về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.