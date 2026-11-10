Đồng Nai: Chủ động và sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai. (Ảnh: THÀNH NAM)

Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai.

Phóng viên: Đồng chí có thể thông tin một số kết quả nổi bật về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ đầu năm 2026 đến nay của Đảng bộ thành phố Đồng Nai?

Đồng chí Dương Minh Dũng: Trước tiên, tôi trân trọng cảm ơn Báo Nhân Dân đã luôn đồng hành cùng thành phố Đồng Nai trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Năm 2026, ghi dấu mốc lịch sử khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được toàn Đảng bộ thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 từ thành phố đến cơ sở được củng cố kịp thời; quy chế vận hành và cơ chế phối hợp đi vào nền nếp. Các lực lượng chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực trên truyền thông và không gian mạng; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các tài khoản, thông tin xấu, độc.

Trong xây dựng lực lượng, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy tổ chức 2 hội nghị tập huấn, diễn tập cho hơn 700 lượt người; toàn thành phố bồi dưỡng hơn 4.000 lượt cán bộ, đảng viên. Đáng chú ý, lực lượng Đồng Nai đã xuất sắc đoạt hạng Nhất tại đợt diễn tập toàn quốc do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức.

Đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố năm 2026. (Ảnh: THÀNH NAM)

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu năm 2026 thu hút 9.064 tác phẩm tham gia. Ban tổ chức trao 38 giải cho tác giả/nhóm tác giả, khen thưởng 10 tập thể xuất sắc. Thành phố Đồng Nai cũng đạt 1 giải Khuyến khích, 1 giải Triển vọng cấp Trung ương.

Thước đo cao nhất cho hiệu quả công tác lãnh đạo chính là niềm tin của nhân dân, giữ vững phương châm xuyên suốt: Chủ động cung cấp thông tin chính thống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu để củng cố sự đồng thuận xã hội.

Phóng viên: Việc tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại thành phố Đồng Nai được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Minh Dũng: Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đồng Nai, chúng tôi cũng xác định đổi mới trước hết phải bắt đầu từ tư duy lãnh đạo chuyển từ bị động xử lý sang chủ động định hướng, dẫn dắt thông tin; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, lâu dài. Quá trình này được cụ thể hóa qua 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Hiện đại hóa nội dung và phương thức truyền thông: Đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, thiết kế các sản phẩm ngắn, trực quan (video, infographic, đồ họa) phù hợp từng đối tượng; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, thành tựu phát triển và các điển hình người tốt, việc tốt.

Nắm bắt dư luận, giải quyết bức xúc ngay từ cơ sở: Phát huy hiệu quả mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội và các mô hình sát dân như “Buổi sáng với nhân dân”, đối thoại trực tiếp để tháo gỡ dứt điểm kiến nghị chính đáng, không để phát sinh “điểm nóng”. Khi quyền lợi chính đáng của người dân được giải quyết, niềm tin được củng cố thì nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ sở mới thực sự vững chắc.

Mô hình "Cà-phê sáng-lắng nghe, trao đổi với nhân dân" tại phường Dầu Giây đang phát huy hiệu quả. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ứng dụng công nghệ và liên kết mạng lưới: Kết nối chặt chẽ với các KOL, KOC, quản trị viên các hội nhóm mạng xã hội có lượng tương tác, theo dõi lớn để lan tỏa thông tin tích cực; từng bước ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng dư luận.

Nâng cao năng lực và trách nhiệm người đứng đầu: Chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Ban Công tác 35 của các xã, phường; lực lượng báo cáo viên; siết chặt kỷ cương, kiểm tra, giám sát và đề cao vai trò nêu gương của lãnh đạo đơn vị.

Mục tiêu cốt lõi là phản bác nhanh hơn, định hướng chủ động hơn, gắn công tác tư tưởng với những vấn đề đời sống nhân dân quan tâm.

Phóng viên:Hiện nay, khi không gian mạng trở thành mặt trận tư tưởng quan trọng, đồng chí có thể cho biết ngành tuyên giáo thành phố Đồng Nai xác định điều này như thế nào và đã tổ chức triển khai mang lại hiệu quả ra sao?

Đồng chí Dương Minh Dũng: Không gian mạng là mặt trận tư tưởng chiến lược tác động trực tiếp đến nhận thức xã hội; nguyên tắc lãnh đạo là chủ động hiện diện, giữ vững trận địa thông tin chính thống, tuyệt đối không để xảy ra “khoảng trống thông tin” hay rơi vào thế bị động.

Với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung chỉ đạo xây dựng thế trận truyền thông rộng khắp. Trong đó, duy trì các trang, nhóm của Ban Công tác 35 các cấp; mở rộng kết nối mạng lưới các nhóm Mocha35, tạo thế trận thông tin đa tầng nấc, gắn kết chặt chẽ từ thành phố đến cơ sở.

10 tập thể xuất sắc tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026. (Ảnh: THÀNH NAM))

Làm chủ công nghệ giám sát và định hướng: Khai thác tối đa hiệu quả phần mềm giám sát mạng xã hội (VnSocial) để kịp thời phát hiện, phân tích các luồng ý kiến phát sinh, từ đó xác minh và tổ chức đấu tranh, phản bác nhanh chóng, sắc bén.

Cùng với đó phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị và Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tuyên truyền viên gương mẫu, có kỹ năng kiểm chứng thông tin, ứng xử chuẩn mực và chủ động chia sẻ năng lượng tích cực trên mạng xã hội.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị; quán triệt sâu sắc các nội dung trong Nghị quyết số 25-NQ/TW và Quy định số 19-QĐ/TW về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng lực lượng nòng cốt bản lĩnh, nhạy bén với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là: Chủ động hiện diện để định hướng-Lấy thông tin tích cực để lan tỏa-Lấy sự thật để thuyết phục.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!