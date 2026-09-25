Đồng Nai chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng và sạt lở đất

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai hỗ trợ người dân di tản đàn heo đến khu vực an toàn do trang trại ngập nước tại xã Bình Minh trong ngày 24/9. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, những ngày qua, trên địa bàn thành phố xảy ra đợt mưa lớn, gây ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư, tuyến đường, khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các xã, phường khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng; sạt lở đất, bờ sông, suối, kênh, rạch; sụt lún, hư hỏng cầu, cống, đường giao thông; khu vực ven sông, suối, hạ du hồ chứa và các khu dân cư, công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng khi tiếp tục xảy ra mưa lớn.

Đặc biệt lưu ý các vị trí đã từng xảy ra ngập, sạt lở, sụt lún, hư hỏng công trình và các điểm phát sinh sự cố trong đợt mưa ngày 22 và 23/9.

Mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt nặng nhiều nơi ở Đồng Nai những ngày qua.

Chủ động xử lý ngay các điểm ngập úng, tắc nghẽn dòng chảy, cây đổ, đất đá tràn xuống đường, cống bị bồi lấp, kênh, mương bị ách tắc thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thu gom rác thải, phát quang, nạo vét, khơi thông dòng chảy, không để vật cản làm gia tăng ngập úng.

Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngập sâu, nước chảy xiết, cầu, cống, đường giao thông hoặc công trình có nguy cơ mất an toàn, khẩn trương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần cần thiết, nhất là tại các khu vực xung yếu.

Hầm chui qua cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ngập ngày 24/9.

Sở Công thương theo dõi, đôn đốc các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm chế độ trực ban, theo dõi lượng mưa, mực nước hồ, lưu lượng nước về hồ, lưu lượng xả và tình hình vùng hạ du trong thời gian có mưa lớn.

Với các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị tổ chức trực ban nghiêm túc, liên tục trong thời gian có mưa lớn; theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước hồ, lưu lượng nước về hồ, lưu lượng xả, tình trạng đập, tràn xả lũ và khu vực hạ du.

Thực hiện vận hành, điều tiết hồ chứa đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Không để xảy ra tình trạng chậm thông tin giữa đơn vị quản lý hồ chứa và chính quyền địa phương, nhất là trong thời điểm mưa lớn, nước hồ và dòng chảy hạ du biến động nhanh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ động rà soát lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ địa phương khi có tình huống vượt quá khả năng ứng phó.

Lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai hỗ trợ người dân di tản đàn heo đến khu vực an toàn do trang trại ngập nước tại xã Bình Minh trong ngày 24/9.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, cầu, cống, tuyến đường và khu vực có nguy cơ mất an toàn; hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, thiên tai; đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai công tác ứng phó của các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan.

Phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tổng hợp các điểm có nguy cơ cao về ngập úng, sạt lở, sụt lún, hư hỏng công trình; cập nhật tình hình thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của các địa phương.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai hỗ trợ người dân qua tuyến đường bị ngập tại xã Bình Minh.

Với các công trình, hạng mục bị ảnh hưởng do thiên tai, phối hợp hướng dẫn địa phương kiểm tra, xác định hiện trạng, quy mô hư hỏng, biện pháp khắc phục và nguồn kinh phí thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ động kiểm tra, theo dõi các tuyến đường, công trình giao thông, hệ thống thoát nước và các khu vực đô thị có nguy cơ ngập úng, sạt lở; kịp thời xử lý hoặc đề xuất biện pháp khắc phục đối với các vị trí phát sinh sự cố, ảnh hưởng đến giao thông và an toàn của người dân.

Đối với các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện cảnh báo, phân luồng, chốt chặn hoặc tạm thời hạn chế giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.