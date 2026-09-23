Đồng Nai: Chủ động ứng phó ảnh hưởng của El Nino mùa khô năm 2026-2027

Tại Đồng Nai, theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn thành phố, tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô năm 2026-2027 dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp phòng tránh, ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn do ảnh hưởng của El Nino có thể xảy ra vào mùa khô năm 2026-2027; nhất là với một số khu vực trọng điểm có khả năng thiếu hụt nguồn nước vào mùa khô hàng năm.

Đây là yêu cầu tại chỉ thị số 06/CT-UBND về chủ động tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành ngày 22/9.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, theo dữ liệu thống kê của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, El Nino gần như chắc chắn sẽ làm mùa mưa kết thúc sớm, thiếu hụt mưa, nguồn nước; gây nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2026-2027, đặc biệt các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng là Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Tuy vậy, El Nino cũng có thể gây ra những đợt mưa, lũ cực đoan.

Tại Đồng Nai, theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn thành phố, tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô năm 2026-2027 dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm; mùa mưa có khả năng kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm (vào khoảng giữa tháng 11/2026); nhiệt độ trung bình các tháng mùa khô cao hơn trung bình nhiều năm.

Bước vào thời kỳ mùa khô, mực nước trên các sông suối giảm nhanh, tình trạng khô hạn, thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế-xã hội, sinh hoạt của con người, cây trồng, vật nuôi.

Để chủ động chuẩn bị sớm các giải pháp ứng phó với các tác động của El Nino trong mùa khô năm 2026-2027 trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, không để thiếu nước cho sinh hoạt, thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất.

Tuyên truyền, vận động người dân gieo trồng tập trung, đồng loạt theo kế hoạch mùa vụ, không gieo trồng vượt quá khả năng phục vụ của công trình thủy lợi để tránh xảy ra thiệt hại; rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; chủ động dự phòng ngân sách địa phương phục vụ công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia công tác phòng, chống hạn.

Chủ động phối hợp với các chủ hồ chứa thủy điện và các cơ quan liên quan xây dựng, thống nhất kế hoạch chi tiết điều tiết nước cho vùng hạ du các hồ chứa thủy điện để phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2026, vụ Đông Xuân năm 2026-2027 bảo đảm tiết kiệm nguồn nước, phù hợp khả năng cấp nước của công trình và hỗ trợ đẩy mặn cho khu vực hạ du các hồ chứa thủy điện.

Các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa, khai thác các công trình thủy điện tổ chức tích trữ nước hợp lý trong thời gian còn lại của mùa mưa năm 2026, đồng thời phải có dung tích phòng lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn đập, hồ chứa và tuân thủ quy trình vận hành đơn hồ, quy trình vận hành liên hồ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, sửa chữa kịp thời hư hỏng, rò rỉ, thất thoát; nạo vét, khơi thông dòng chảy, cửa lấy nước và kênh dẫn theo quy định. Điều hành phân phối nước tiết kiệm, linh hoạt, theo thứ tự ưu tiên.

Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Nino. Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 9-11/2026, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100% (trong đó khoảng 93% đạt cường độ rất mạnh); thời kỳ từ tháng 10-12/2026 trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh đạt xác suất cao nhất lên đến 95%; thời kỳ từ tháng 12/2026-2/2027, tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 93%./.