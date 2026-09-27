Đồng Nai chủ động bảo vệ kết cấu hạ tầng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trong mùa mưa

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, dự án kết nối Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành đã đưa vào khai thác. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngày 27/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai (viết tắt là Ban Giao thông Đồng Nai) cho biết, đã có văn bản yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng công trình và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tại Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Hiện đang là cao điểm mùa mưa, Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có nguy cơ phát sinh xói lở, trượt mái taluy.

Để đảm bảo kết cấu nền đường và chất lượng công trình, Ban Giao thông Đồng Nai yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ phần việc của từng thành viên trong liên danh, đặc biệt là các đoạn đường đào đắp, mái taluy, rãnh thu nước trên mái taluy và các vị trí xung quanh khu vực sông Buông (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai); kịp thời phát hiện, xử lý ngay các vị trí có nguy cơ phát sinh xói lở, sạt trượt.

Với vị trí đã xảy ra xói lở, hệ thống thoát nước bị hư hỏng, nhà thầu phải lập tức tổ chức khắc phục ngay, hoàn thành các phần việc trong tháng Chín này, gồm gia cố mái taluy, bổ sung, sửa chữa hệ thống rãnh thu nước trên mái taluy, thực hiện trồng cỏ và hoàn thiện rãnh thu nước giữa tuyến chính cao tốc và đường gom dân sinh, hoặc triển khai các giải pháp bảo vệ mái phù hợp theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo không để nước mặt tiếp tục gây xói lở ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

Ban Giao thông Đồng Nai yêu cầu tư vấn giám sát nhanh chóng kiểm tra toàn bộ hiện trường, đặc biệt các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình. Kịp thời phát hiện, chỉ đạo nhà thầu khắc phục ngay các tồn tại, khiếm khuyết phát sinh.

Ban Giao thông Đồng Nai chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại trong ngày 30/9/2026.

Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54 km, từ thành phố Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, được chia làm 3 dự án thành phần; trong đó, Dự án thành phần 1 do Ban Giao thông Đồng Nai làm chủ đầu tư với chiều dài hơn 16km.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu là tuyến giao thông trực tiếp kết nối với đường dẫn vào sân bay Long Thành. Đây là tuyến đường chiến lược kết nối liên thông với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Bến Lức-Long Thành và các tuyến quốc lộ (Quốc lộ 51, Quốc lộ 56 và tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đồng Nai).

Hiện, toàn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành và đang khai thác tạm./.